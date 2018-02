Fasken accueille trois associés au sein de son groupe de droit des sociétés et de droit commercial







Des avocats connus de Surrey apportent une expérience à l'échelle locale et des liens solides avec la communauté des affaires

SURREY, BC, le 1er fév. 2018 /CNW/ - Fasken annonce que Randal Dhaliwal, Paul Grewal, et Jason Harris se sont joints au cabinet aujourd'hui en tant qu'associés au nouveau bureau de Surrey.

Randal Dhaliwal pratique le droit des sociétés et le droit commercial, particulièrement dans le domaine des prêts garantis, du financement par emprunt, du développement immobilier et de la réorganisation de sociétés. On fait appel à lui relativement aux transactions de prêts et aux projets immobiliers. Il agit pour le compte d'une variété d'institutions financières, de promoteurs immobiliers et d'entreprises.

Paul Grewal pratique le droit des sociétés et le droit commercial, particulièrement dans le domaine des prêts garantis et du développement immobilier. Il agit pour le compte d'acheteurs, de vendeurs, d'investisseurs, de promoteurs et de prêteurs relativement à tous les aspects de l'immobilier et du développement immobilier. Paul possède également une expérience auprès des sociétés de placement hypothécaire et relativement aux opérations commerciales.

Jason Harris pratique le droit des sociétés et le droit commercial. Il agit pour le compte d'entrepreneurs et de professionnels relativement à toutes les étapes du développement des entreprises, du démarrage au décaissement, y compris les acquisitions et ventes d'entreprises, la planification successorale et les restructurations d'entreprises. Jason conseille également ses clients relativement à leurs objectifs en matière de planification successorale.

« Fasken accroît sa présence à Surrey et Fraser Valley, et nous sommes ravis d'accueillir Randal, Paul et Jason au cabinet », affirme William Westeringh, c.r., associé directeur, Colombie-Britannique. « Leur expertise conjuguée est un atout pour notre équipe et saura très bien répondre aux besoins d'affaires de la communauté de cette région dynamique sur le plan économique et en pleine croissance. »

« Être au fait de ce qui importe pour les clients au sein de leur communauté d'affaires est essentiel pour les avocats pratiquant le droit des sociétés », déclare Peter Feldberg, associé directeur du cabinet. « Randal, Paul et Jason comprennent les besoins juridiques des clients de Surrey et ils sont bien établis au sein de la communauté. »

Le groupe Droit des sociétés et droit commercial de Fasken conseille les clients sur des questions d'ordre juridique couvrant tous les aspects liés à la stratégie, aux activités quotidiennes et aux opérations complexes qui transforment les entreprises.

Fasken a récemment annoncé l'ouverture aujourd'hui du bureau de Surrey.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

SOURCE Fasken Martineau DuMoulin LLP

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 12:00 et diffusé par :