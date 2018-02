Programme RénoRégion de la SHQ - 37 000 $ supplémentaires dans les MRC de Rouville et de Brome-Missisquoi







SAINT-CLET, QC, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, annonce, au nom de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, que 37 000 $ additionnels sont alloués pour améliorer les conditions d'habitation des MRC de Rouville et de Brome-Missisquoi. Ce soutien financier, offert dans le cadre du programme RénoRégion (PRR) de la Société d'habitation du Québec (SHQ), porte à 367 000 $ la somme totale accordée à ces MRC pour l'exercice budgétaire en cours.

Pour la programmation 2017-2018, la SHQ a consacré 20 M$ au PRR. Ce programme, administré par la SHQ et géré localement par les MRC ou les municipalités, vise à aider financièrement les propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en milieu rural à effectuer des travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur résidence.

« Notre gouvernement a à coeur les régions et c'est pourquoi nous répondons à l'appel des partenaires locaux que sont les municipalités et les MRC en faisant preuve de flexibilité, afin que l'argent réponde aux besoins sur le terrain. Ainsi, le montant annoncé aujourd'hui permettra de soutenir rapidement les propriétaires-occupants pour l'amélioration de leur résidence. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

« Grâce à cette bonification du soutien accordé dans le cadre du programme RénoRégion, les familles montérégiennes admissibles pourront faire effectuer les travaux requis sur leurs résidences afin de s'assurer que celles-ci restent sécuritaires. Nous sommes fiers d'appuyer les MRC de Rouville et de Brome-Missisquoi dans l'amélioration de la qualité de vie de leurs citoyens, et cela commence par des mesures gouvernementales au diapason des besoins des régions. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

La SHQ assume les coûts du PRR. La Société canadienne d'hypothèques et de logement peut également y contribuer. La SHQ l'administre et en confie l'application à l'échelle locale aux MRC et à certaines municipalités.

Pour qu'un dossier soit admissible au PRR, la résidence doit requérir des travaux d'au moins 2 000 $ touchant la structure, la plomberie, le chauffage, l'électricité, les murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures. L'aide gouvernementale maximale est de 12 000 $.

Pour plus d'information sur le PRR, consultez le site Web de la SHQ : www.habitation.gouv.qc.ca.

SOURCE Société d'habitation du Québec

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 12:00 et diffusé par :