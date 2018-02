C'est le solde de Swoop et aujourd'hui, nous vous offrons les premiers sièges!*







*Mais vous devez payer les taxes.

CALGARY, le 1er fév. 2018 /CNW/ - Swoop, le premier véritable transporteur à très bas tarifs au Canada, a annoncé aujourd'hui la publication de son horaire initial avec des services au départ d'Abbotsford, Hamilton, Edmonton, Winnipeg et Halifax.

« Swoop, c'est le voyage sans les fioritures », a déclaré Bob Cummings, vice-président directeur, Stratégie à WestJet et membre de la direction responsable du lancement de Swoop. « Achetez un siège et personnalisez l'ensemble des caractéristiques que vous souhaitez obtenir. Pourquoi vous envoleriez-vous avec un autre transporteur? Les Canadiens peuvent nous confier leurs réservations avec l'assurance que nous disposons d'une flotte moderne, d'un solide appui financier et d'une équipe chevronnée qui assurera leur arrivée et leur retour, le tout à des tarifs qui ne les ruineront pas! »

À compter du 20 juin 2018, le transporteur lancera six vols hebdomadaires entre Abbotsford et Hamilton, ainsi que six vols hebdomadaires entre Hamilton et Halifax. Le 25 juin 2018, Swoop commencera à offrir six vols hebdomadaires entre Hamilton et Edmonton, de même qu'entre Hamilton et Winnipeg.

Les vols de Swoop entre Abbotsford et Edmonton seront offerts à compter du 25 juillet 2018 à raison de trois fois par jour. En tout, le transporteur offrira 45 vols hebdomadaires : 24 vols hebdomadaires au départ de Hamilton et 27 au départ d'Abbotsford.

Swoop est en fête et aujourd'hui, elle vous offre les 2 000 premiers sièges assortis de tarifs limités de 0 $, plus les taxes et les frais (aller et retour) sur les vols faisant l'objet d'un lancement. Les sièges peuvent maintenant être achetés sur le site www.flyswoop.com (en anglais). Question de confirmer le tout, il ne s'agit pas d'une erreur - un nombre limité de sièges au tarif de lancement seront offerts, pour lesquels les clients ne paieront que les taxes et frais associés.

Les invités pourront profiter de vols à bord de la flotte moderne d'avions Boeing 737-800 de Swoop, dotés de 189 sièges. Swoop, c'est voyager sans les fioritures - le client est maître de ce qu'il paie et il n'achète que le siège, puis il ajoute les caractéristiques de son choix sans devoir débourser un sou pour celles dont il ne veut pas. Les caractéristiques qui peuvent être achetées (en anglais) comprennent un sac, des films et le Wi-Fi, plus d'espace pour les jambes ou moins d'espace pour les jambes, ainsi que des collations et boissons achetées à bord. Les passagers peuvent apporter gratuitement un petit article personnel à bord.

Détails des nouveaux vols sans escale de Swoop :

Liaison Fréquence À compter du Hamilton - Abbotsford Une fois par jour, sauf le mardi 20 juin 2018 Abbotsford - Hamilton Une fois par jour, sauf le mardi 20 juin 2018 Hamilton - Halifax Une fois par jour, sauf le mardi 20 juin 2018 Halifax - Hamilton Une fois par jour, sauf le mardi 20 juin 2018 Hamilton - Edmonton Une fois par jour, sauf le mercredi 25 juin 2018 Edmonton - Hamilton Une fois par jour, sauf le mercredi 25 juin 2018 Hamilton - Winnipeg Une fois par jour, sauf le mercredi 25 juin 2018 Winnipeg - Hamilton Une fois par jour, sauf le mercredi 25 juin 2018 Abbotsford - Edmonton Trois fois par jour 25 juillet 2018 Edmonton - Abbotsford Trois fois par jour 25 juillet 2018

Après l'épuisement de nos tarifs promotionnels dans le cadre desquels nous vous offrons le premier siège, les tarifs de lancement pour un aller simple sont offerts à partir de :

Départ Arrivée Frais de transport

aérien (FTA) Tarif de base à partir de Taxes,

frais et

suppléments Prix total

d'un aller simple

à partir de Abbotsford Edmonton 30,02 $ 8,98 $ 39,00 $ CA* Edmonton Abbotsford 28,59 $ 40,41 $ 69,00 $ CA* Edmonton Hamilton 57,17 $ 41,83 $ 99,00 $ CA* Hamilton Edmonton 55,49 $ 43,51 $ 99,00 $ CA* Hamilton Halifax 55,49 $ 43,51 $ 99,00 $ CA* Halifax Hamilton 50,97 $ 48,03 $ 99,00 $ CA* Hamilton Winnipeg 28,94 $ 40,06 $ 69,00 $ CA* Winnipeg Hamilton 33,59 $ 35,41 $ 69,00 $ CA* Hamilton Abbotsford 55,49 $ 43,51 $ 99,00 $ CA* Abbotsford Hamilton 87,17 $ 11,83 $ 99,00 $ CA*

*Pour les réservations effectuées avant le 3 février 2018 (23 h 59 HNR). Certaines restrictions s'appliquent. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site FlySwoop.com (en anglais) et servez-vous des économies pour vous gâter!

Visitez le site FlySwoop.com (en anglais) pour effectuer une réservation ou suivez Swoop sur Facebook, Twitter et Instagram.

Citations

« Aujourd'hui, pour la première fois, un véritable transporteur aérien à très bas tarifs est offert aux Canadiens », a indiqué M. Cummings. « Nous remercions les aéroports associés à ce lancement de leur appui, qui a aidé Swoop à prendre son envol. Les tarifs économiques sont essentiels, et Hamilton et Abbotsford sont des exemples à suivre. Maintenir la modicité des frais de façon à pouvoir transférer les économies aux voyageurs, voilà ce qui définit Swoop. Ces aéroports sont exactement sur la même longueur d'onde que nous et nous avons collaboré pour en arriver au résultat actuel. »

« Je suis heureux de contribuer à accueillir Swoop dans le cadre de l'annonce faite aujourd'hui du projet de l'entreprise visant à offrir un service dans la grande région de Hamilton », a souligné Bob Bratina, député fédéral de Hamilton Est --?Stoney Creek. « Notre gouvernement est déterminé à accroître le nombre d'options offertes aux Canadiens en favorisant la concurrence dans le secteur du transport aérien, ce qui peut procurer plus d'options à tarif économique en matière de voyages à l'échelle de ce grand pays. »

« Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour notre collectivité », a indiqué M. Ted McMeekin, député provincial d'Ancaster-Dundas-Flamborough-Westdale. « Le fait d'offrir aux résidants et aux Ontariens davantage d'options en matière de déplacement, en plus de nos autoroutes et du transport en commun, contribue à faciliter leurs déplacements. Ce nouveau service sera avantageux pour les résidants de même que pour notre économie. »

« Pendant des années, Hamilton a hébergé l'aéroport pour le fret multimodal le plus important au Canada », a déclaré Fred Eisenberger, maire de Hamilton. « Maintenant, nous hébergeons l'aéroport à la croissance la plus rapide du Canada, grâce à de nouveaux investissements comme celui annoncé aujourd'hui, soit la venue de Swoop, le nouveau transporteur à très bas tarifs. Je me réjouis des nombreuses autres annonces de Swoop pour Hamilton et je remercie cette compagnie d'avoir choisi I'aéroport international John C. Munro de Hamilton. »



« Nous sommes ravis d'accueillir Swoop à l'aéroport international de Hamilton à compter de l'été prochain », a indiqué Cathie Puckering, présidente et chef de la direction par intérim, aéroport international John C. Munro de Hamilton. « Notre aéroport est en train de devenir rapidement un pôle de transport aérien pratique et abordable dans la région en pleine croissance du sud de l'Ontario. Nous sommes convaincus que nous pouvons aider Swoop à réussir en maintenant la modicité des tarifs et en nous assurant que les passagers demeurent satisfaits lorsqu'ils se déplacent dans nos installations. »

« Le fait d'avoir établi la base de Swoop pour la côte ouest à Abbotsford est une nouvelle emballante pour la vallée du Fraser et pour toute la Colombie-Britannique », a souligné Bruce Ralston, ministre de l'Emploi, du Commerce et de la Technologie et député de Surrey-Whalley. « Ce plus récent partenariat entre Swoop et l'aéroport international d'Abbotsford donnera lieu à la création de bons emplois, stimulera l'économie régionale et procurera aux voyageurs de la Colombie-Britannique une nouvelle option attrayante à tarif économique. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir Swoop dans notre collectivité et à l'aéroport international d'Abbotsford puisque le partenariat avec Swoop fera passer YXX à un niveau inégalé », a déclaré Henry Braun, maire et président de l'autorité aéroportuaire d'Abbotsford. « Grâce à ses options économiques pour les passagers, Swoop est une entreprise très pertinente pour notre ville et notre région et nous lui souhaitons beaucoup de succès à YXX pour les années à venir. »

« L'arrivée de Swoop dans le marché canadien de l'aéronautique est emballante pour les passagers », a mentionné Tom Ruth, président et chef de la direction de l'aéroport international d'Edmonton. « Cette nouvelle option procure plus de choix aux passagers et nous prévoyons une augmentation du nombre de Canadiens qui voyagent par avion. »

« Nous sommes impatients d'accueillir Swoop et sa gamme de produits unique destinée sur le marché de Winnipeg », a mentionné Barry Rempel, président et chef de la direction de l'autorité aéroportuaire de Winnipeg. « Offrir plus de choix aux voyageurs est une bonne chose et l'ajout de Swoop procure aux passagers de l'aéroport international Richardson de Winnipeg une autre option pour se déplacer dans le reste du pays. »

« Nous sommes heureux que Halifax ait été choisie en vue de faire partie du réseau initial de liaisons de Swoop », a indiqué Joyce Carter, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international de Halifax. « Les tarifs économiques stimulent la demande et engendrent des occasions supplémentaires d'explorer notre magnifique pays et de se rendre auprès de membres de la famille, d'amis et de collègues d'un océan à l'autre. »

Swoop

Swoop a pris son envol dans le marché du voyage canadien afin d'offrir au pays une option de transport aérien dotée d'un service simplifié et de tarifs plus bas, qui permettra à plus de Canadiens de voyager. Swoop détient une position unique puisqu'il s'agit du seul transporteur à très bas tarifs au Canada, doté d'un bilan solide, d'une flotte moderne d'appareils Boeing 737-800 et d'une équipe de gestion ayant une connaissance approfondie du marché aéronautique. Pour obtenir plus de renseignements sur Swoop, sur ses plans de lancement de 2018 et sur les occasions d'emploi, inscrivez-vous à FlySwoop.com (en anglais).

Suivez-nous

Facebook - www.facebook.com/flyswoop

Twitter - www.twitter.com/flyswoop

Instagram - www.instagram.com/flyswoop

SOURCE Swoop

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 12:00 et diffusé par :