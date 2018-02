/C O R R E C T I O N de la source -- Syndicat Unifor Québec/







Dans le communiqué Invitation aux médias - Tournée régionale annuelle des dirigeants du syndicat Unifor, diffusé le 01-Feb-2018 par Syndicat Unifor Québec sur le fil de presse Cision, une erreur s'est glissée dans l'heure de l'événement. "Lundi 5 février 2018 à 10h" aurait dû être "Lundi 5 février 2018 à 11h". La copie complète et corrigée suit :

Invitation aux médias - Tournée régionale annuelle des dirigeants du syndicat Unifor

SAGUENAY, QC, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - En marge de leur tournée régionale annuelle des sections locales, les dirigeants du syndicat Unifor tiendront une conférence de presse pour faire le point sur les dossiers d'actualité, dont la négociation de l'ALÉNA, le bois d'oeuvre, le papier journal, etc. Ce sera aussi le début de la mobilisation des membres d'Unifor en vue des prochaines élections au Québec.

Outre Renaud Gagné, directeur québécois, John Caluori et Serge Dupont, adjoints au directeur, seront aussi présents ainsi que des dirigeantes et dirigeants de sections locales de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Événement : Point de presse des dirigeants du syndicat Unifor Où : Hôtel Delta Saguenay, 2675, boulevard du Royaume,

Saguenay (Québec) G7S 5B8 Quand : Lundi 5 février 2018 à 11h

Depuis 2014, les dirigeants du syndicat font une tournée des régions annuellement pour discuter avec leurs membres des dossiers d'actualités et permettre d'échanger sur les préoccupations des membres. Il s'agit de la première des rencontres alors que le 6 février l'équipe sera à Baie-Comeau et le 7 février à Rivière-du-Loup. Au total, dix réunions auront lieu au cours des prochaines semaines à Montréal, Québec, Gatineau, Trois-Rivières, Rive-Sud et Rive Nord de Montréal et Amos.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente plus de 52 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

