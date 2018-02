BDO et Ferguson + Mak LLP fusionnent pour accroître l'offre de services en juricomptabilité







TORONTO, 01 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP (« BDO »), l'un des plus importants cabinets de services en comptabilité et consultation au Canada, a le plaisir d'annoncer la fusion de Ferguson + Mak LLP avec le cabinet le 1er février 2018. L'ajout de ce cabinet spécialisé en juricomptabilité renforce la position de chef de file qu'occupe BDO sur le marché de la région du Grand Toronto (RGT) ainsi que celle qu'occupe le cabinet à l'échelle du Canada et internationale.

Fondée en 2013, l'équipe de Ferguson + Mak LLP compte des associés et des membres du personnel qui possèdent une solide expérience dans tous les champs touchant à la juricomptabilité. Le cabinet offre des services objectifs et indépendants en juricomptabilité, enquête en entreprise, règlement de litiges et de différends, opinions à l'égard de la valeur et calculs de pertes économiques pour un grand nombre de secteurs et d'organisations de toutes tailles.

« BDO veut être le meilleur cabinet de services professionnels sur le marché intermédiaire dans la région où il désire exercer des activités. La fusion avec Ferguson + Mak LLP raffermit assurément la position du cabinet pour l'avenir compte tenu de son excellence en matière d'innovation, de fidélisation des employés les plus talentueux et de service à la clientèle et consolide sa réputation sur le marché », a indiqué Jeffery T. Chapman, associé directeur, services-conseils financiers de BDO. « La culture des deux cabinets est très semblable et leur clientèle est similaire. Nous croyons donc que la transition à BDO s'effectuera sans heurt. »

L'expertise approfondie de Ferguson + Mak LLP vient compléter les services de BDO et permet d'accroître son offre de services en juricomptabilité principalement dans la région du Grand Toronto et d'augmenter considérablement son influence à travers le Canada.

« BDO est un cabinet de services professionnels à l'échelle mondiale qui nous permettra de mieux servir nos clients », a affirmé Bob Ferguson, associé chez Ferguson + Mak LLP. « BDO dispose de nombreuses ressources, offre une vaste gamme de services, sait faire preuve d'agilité et répond aux besoins des clients. Nous sommes heureux de nous joindre à un cabinet de services professionnels axé sur le client dont la culture valorise les occasions et la croissance collective professionnelle qui fait preuve d'un leadership visionnaire et dynamique. »

À propos de BDO

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L/LLP est un chef de file des services professionnels aux clients de toutes tailles dans pratiquement tous les secteurs. Notre équipe offre une gamme complète de services en certification, comptabilité, fiscalité et consultation et possède une vaste connaissance du secteur qu'elle a acquise en près de 100 ans d'expérience auprès des communautés locales. Au sein du réseau international de BDO, nous pouvons offrir des services transfrontaliers continus et uniformes aux clients ayant des besoins à l'échelle mondiale. Grâce à ses quelque 67 000 employés, en poste dans plus de 1 400 bureaux et plus de 150 pays, ce réseau génère des revenus mondiaux de 7,6 milliards de dollars.

BDO Canada s.r.l. / S.E.N.C.R.L./LLP, une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.



Personnes-ressources

Jeffery T. Chapman

Associé directeur, Services-conseils financiers

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP

Tél. : 416-865-0210

Courriel : jtchapman@bdo.ca

