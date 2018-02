Les Clients de l'Israel Discount Bank bénéficient d'un accompagnement financier personnalisé avec Diditm - un Assistant Digital à IA alimenté par le Cerveau Bancaire Cognitif de Personetics







Le Cerveau Bancaire Cognitif de Personetics permet à Didi d'apporter aux clients une vision prévisionnelle de leurs finances et de les impliquer de façon proactive grâce à des informations et des conseils pertinents.

l'Israel Discount Bank entre dans l'ère des services financiers alimentés par IA avec le lancement de Diditm - un nouvel assistant financier digital aidant les clients à gérer leurs activités bancaires quotidiennes et à atteindre leurs buts financiers.

Didi est un service gratuit accessible à tous les clients de Discount via l'application mobile de la banque. Alimenté par l'IA et les fonctionnalités d'analyse prédictive de Personetics, il apporte aux clients des informations, des astuces et des conseils personnalisés, opportuns et utiles.

Un accompagnement financier prévisionnel proactif

À l'instar de la majorité des assistants financiers digitaux, Didi est à même de répondre aux demandes clients ayant trait à l'activité de leurs comptes. Toutefois, des recherches montrent que les banques peuvent atteindre des niveaux d'implication client significativement plus élevés en offrant de façon proactive à ceux-ci des conseils et un accompagnement personnalisés.

Analysant constamment le flux individuel des transactions du client, le Cerveau Bancaire Cognitif de Personetics permet à Didi d'identifier et de prédire problèmes et opportunités liés à des transactions spécifiques, des tendances personnelles de dépenses, et des opportunités d'économie. Il encourage les clients de façon proactive grâce à des conseils pertinents, apportant ainsi une vision prévisionnelle aidant les clients à gérer et à contrôler leurs finances.

Des informations stratégiques intégrées raccourcissent le délai de mise sur le marché

En plus des fonctionnalités avancées d'IA, la solution Personetics inclut des centaines d'informations stratégiques intégrées, testées et éprouvées par des banques majeures à travers le monde, permettant à Discount Bank de tenir un calendrier de déploiement très agressif. La banque peut modifier ces informations stratégiques et en ajouter de nouvelles afin de conserver un contrôle total sur le contenu présenté aux clients. À l'avenir, Discount Bank prévoit d'utiliser Didi pour offrir des conseils personnalisés en investissements et en décisions de prêt.

Répondre aux attentes clients en matière de services financiers plus intelligents

"Nous nous efforçons de satisfaire les besoins de nos clients aujourd'hui en rendant les services bancaires plus faciles d'utilisation, plus intelligents et en les personnalisant", a déclaré Ziv Biron, Responsable de la division Stratégie, Planning & Finance chez Discount Bank.

"Apportant des informations stratégiques et des conseils de façon proactive, Didi a toujours une longueur d'avance, et permet ainsi aux clients d'être plus efficients et efficaces dans la gestion de leur argent. Nous sommes fiers d'être un leader dans l'adoption des nouvelles technologies et la collaboration avec des acteurs innovants de la fintech pour la création de solutions telles que Didi, accessibles à tous nos clients", a indiqué Said Levi Halevi, Responsable de la division Technologies & Opérations chez Discount Bank.

"Les institutions financières chefs de file telles que Discount Bank réalisent que l'accès au solde et à l'historique des transactions, quelle que soit l'efficacité avec laquelle ce service est fourni, ne suffit désormais plus à satisfaire les attentes des clients à l'ère digitale. Mettre à profit les fonctionnalités avancées de l'IA afin d'apporter un accompagnement personnalisé et proactif est en train de devenir rapidement indispensable pour les institutions financières qui souhaitent augmenter l'implication, la satisfaction et la fidélité client", a affirmé David Sosna, co-fondateur et PDG. "Alors que les assistants financiers digitaux gagnent en popularité, ceux qui se démarqueront seront ceux qui fourniront des interactions intelligentes basées sur une réelle compréhension des comportements et des besoins financiers de chaque client."

À propos de Personetics

Le Cerveau Financier IA de Personetics est mis à profit par les plus grandes institutions financières à travers le monde pour transformer les services bancaires courants en interactions personnalisées qui aident leurs clients à prendre le contrôle de leurs finances et à atteindre leurs objectifs financiers.

Combinaison unique associant intelligence financière intégrée et capacités cognitives avancées, les solutions Personetics font aujourd'hui des services bancaires alimentés par IA une réalité pour plus de 35 millions de clients - dispensant un guidage personnalisé en temps réel, des décisions financières automatisées, et simplifiant la gestion des finances personnelles.

Menée par une équipe d'entrepreneurs FinTech aguerris ayant fait leurs preuves, Personetics a été nommée un "Cool Vendor" par Gartner, s'est placée dans le Top Dix des Entreprises FinTech de KPMG, et dans le Top Dix des Entreprises Prometteuses d'American Banker.

