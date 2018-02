Le ministère britannique de la Défense choisit la gaze hémostatique Celox Rapid pour toutes les divisions de l'armée britannique







CREWE, Angleterre, February 1, 2018 /PRNewswire/ --

Au terme d'un long processus d'évaluation, le ministère britannique de la Défense a choisi Celox Rapid comme produit hémostatique de prédilection.

Le ministère de la Défense a commandé son premier lot de Celox Rapid après avoir pris, à la fin de l'année dernière, la décision de passer à cette dernière génération de produit hémostatique de premier secours. La décision du ministère de la Défense fait suite à un processus de sélection exhaustif qui a identifié Celox Rapid comme la gaze hémostatique la plus efficace et à l'effet le plus immédiat que l'on puisse trouver pour arrêter le saignement des blessures pouvant engager le pronostic vital. Les pertes de sang sont la principale cause de décès évitables, tant sur le champ de bataille que dans les traumatismes de la vie civile. C'est pourquoi les médecins militaires et les civils intervenant en cas d'urgence adoptent de plus en plus des produits hémostatiques. Fabriquée au Royaume-Uni, Celox Rapid est le numéro un mondial de cette technologie à base de chitosane - un polyoside - et elle est à même d'arrêter les saignements artériels potentiellement mortels en moins de 60 secondes [1].

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/635853/UK_MoD_Celox_Rapid.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/635854/Celox_Rapid_Logo.jpg )



« Tous les membres de l'équipe de traumatologie de Celox sont ravis de voir que Celox Rapid a été sélectionné par le ministère britannique de la Défense. Celox fait partie de l'équipement des forces intervenant sur la ligne de front depuis plus de 10 ans. Cette décision de passer au 'Rapid' est synonyme de temps de traitement beaucoup plus rapide, autrement dit d'une plus grande survie tant pour les blessés que pour les médecins. »

Geraint Lloyd, directeur commercial de Celox.

La gaze Celox Rapid offre un changement de vitesse radical et réduit les temps de traitement en contrôlant rapidement les saignements

Le facteur temps est vital dans le traitement des blessures graves sur le terrain et le gain de temps augmente les chances de survie du blessé en cas d'urgence ou de situation hostile. Pour permettre une utilisation réelle efficace, les pansements hémostatiques doivent faire effet très rapidement. Après avoir été appliqués sur les blessures, les agents hémostatiques actuels de troisième génération tels que Quikclot Combat GauzeTM* fonctionnent au bout d'au moins trois minutes de compression. Celox Rapid, un produit hémostatique de quatrième génération qui utilise la toute dernière technologie hémostatique brevetée, est la gaze hémostatique à l'effet le plus immédiat. Elle permet de gagner plus de deux minutes de traitement par rapport aux autres[1]. Elle supprime le retard en accélérant le temps d'enroulage de la blessure et, qui plus est, en réduisant le temps de compression à seulement 60 secondes[1]. Lors des tests, Celox Rapid a démontré la formation d'un bouchon nettement plus rapide. Elle y parvient grâce à un mécanisme d'action qui absorbe l'eau du sang, ce qui favorise l'adhérence rapide à la blessure et forme un solide bouchon de gel pour arrêter l'hémorragie[1].

Les bénéfices procurés par Celox

Des tests de laboratoire indépendants menés sur Celox Rapid ont montré que ce traitement plus rapide réduit considérablement les pertes de sang par rapport à la gaze Quikclot Combat*[2]. Non seulement la gaze Celox Rapid réduit le temps de traitement et la perte de sang[2], mais un exemple d'évacuation tactique a aussi montré que la gaze est restée en place pendant le transport et qu'elle a évité un nouveau saignement[1]. En 2008, la troisième génération des gazes hémostatiques de Celox est devenue le produit de prédilection du ministère britannique de la Défense et a été utilisée pour sauver des vies lors des récents conflits en Irak et en Afghanistan. Désormais, la gaze Celox Rapid reprend le flambeau du produit de prédilection et sera utilisée sur les lignes de front par toutes les divisions des forces armées. Lors de tests récents en laboratoire, Celox Rapid a démontré avec succès ses effets sur les saignements dus à la coagulopathie [3].

Pour en savoir plus sur ce thème et sur la gaze Celox Rapid, veuillez visiter : http://www.celoxmedical.com/uk-mod-selects-celox-rapid/

1. Reduced application time with a rapid-packing gauze haemostat. (Temps d'application réduit grâce à une gaze hémostatique à enroulage rapide). A Hoggarth et al. Conférence lors de l'ATACCC 1, FL.

2. Kunio N et al. Am J Surg 2013; 205: 505-510

3. Données Medtrade sur dossier.

* Marque commerciale de Z-medica



Contact avec les médias :

James Lindop

Directeur du produit

Courriel : james.lindop@medtrade.co.uk

Tél : +44(0)1270-503-862



Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 22:26 et diffusé par :