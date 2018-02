Fleet Complete acquiert Ecofleet et poursuit ainsi son expansion en Europe







L'entreprise s'implante sur de nouveaux marchés en Scandinavie et dans les pays baltes grâce à l'acquisition d'Ecofleet et elle compte désormais plus de 400 000 abonnés à l'échelle mondiale.

Fleet Complete, le fournisseur de solutions IdO qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur des véhicules utilitaires connectés, a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis d'Ecofleet, le premier acteur de la télématique pour les flottes dans les régions nordiques et baltes. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. Il s'agit de la deuxième acquisition de Fleet Complete en Europe après celle d'ITmobile en 2016 (actuellement exploitée sous le nom de Fleet Complete Europe), qui lui donne une présence aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche et, depuis peu, en Allemagne.

Ecofleet est actuellement le premier fournisseur de services télématiques sur le marché de l'Europe du Nord. Elle offre des solutions de gestion d'actifs mobiles, rentables et génératrices de valeur ajoutée au Danemark, en Finlande, en Suède, en Norvège, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. L'entreprise compte plus de 80 000 abonnés dans les flottes de petites et moyennes entreprises, mais aussi de grands comptes, ce qui porte le nombre d'abonnés de Fleet Complete à plus de 110 000 en Europe et à plus de 400 000 à l'échelle mondiale.

Les fondateurs et l'équipe de direction d'Ecofleet continueront à diriger les affaires dans la région, en mettant leur expertise du marché local en adéquation avec les objectifs mondiaux de Fleet Complete. Autolog by Ecofleet - une solution d'enregistrement automatique du kilométrage par GPS, destinée aux déclarations fiscales des entreprises - continuera d'être proposée comme marque indépendante en raison de sa position de leader sur le secteur de la gestion des réglementations et législations propres à chaque pays. Parmi les futurs projets, on trouve l'offre d'Autolog dans d'autres régions européennes ainsi qu'en Amérique du Nord.

« Ecofleet dispose d'une formidable équipe de professionnels, de produits exceptionnels et d'une technologie innovante que nous avons hâte d'intégrer à notre offre mondiale », commente Tony Lourakis, PDG de Fleet Complete. « En tirant parti de l'immense succès d'Ecofleet et en le conjuguant avec l'expansion de l'infrastructure IdO de Fleet Complete et les partenariats avec les opérateurs mobiles, nous serons à même de créer une puissante plate-forme mondiale d'IdO qui aidera davantage les entreprises propriétaires de flottes du monde entier à prospérer. »

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'expansion mondiale de Fleet Complete et lui confère une position de leader sur les marchés de l'Europe du Nord, où la télématique devrait connaître une forte croissance dans les cinq ans à venir. L'entreprise est axée en priorité sur la pénétration du secteur des longs trajets en Europe. À cette fin, elle continue sur la lancée du succès qu'elle remporte actuellement en Amérique du Nord avec les dispositifs d'enregistrement électronique obligatoires qui ont contribué à l'établissement d'un record : l'ajout brut de 30 000 abonnés pour le seul mois de décembre 2017.

Fleet Complete a également l'intention de développer des relations solides avec des fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour les véhicules utilitaires en Europe de l'Ouest. Grâce à ces partenariats stratégiques, des solutions IdO de pointe aideront les entreprises à réduire le temps d'arrêt de leur flotte et le coût total de possession, tout en rendant plus efficace la mobilité du fret et des passagers. Ces solutions serviront aux flottes dans le plus large éventail de métiers, de cycles de travail et de types de véhicules. Fleet Complete tirera également parti des capacités uniques d'Ecofleet en termes de covoiturage afin d'accélérer l'adoption des technologies de véhicules connectés en Europe et sur d'autres marchés.

« L'alliance de Fleet Complete et d'Ecofleet réunit des capacités technologiques et des produits exceptionnels », déclare Stig Lyngsie, directeur de l'exploitation d'Ecofleet. « Cela s'inscrit parfaitement dans nos valeurs d'entreprise et nos cultures internes et nous allons, de concert, remporter un plus vif succès sur la scène internationale. Nos deux entreprises sont axées sur le client et investissent sans relâche dans l'innovation. Nous sommes ravis de faire partie de l'équipe de Fleet Complete et avons hâte d'effectuer un excellent travail ensemble. »

À propos de Fleet Complete®

Fleet Complete® est un grand fournisseur international de solutions essentielles de gestion des équipes mobiles, des actifs et des flottes de véhicules liées à l'IdO. Offrant ses services à plus de 400 000 abonnés et plus de 30 000 entreprises dans le monde entier, l'entreprise entretient des partenariats de distribution majeurs avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et T-Mobile in Europe. Elle demeure parmi les entreprises qui enregistrent la croissance la plus forte en Amérique du Nord et a remporté de nombreux prix en termes d'innovation et de croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fleetcomplete.com.

À propos d'Ecofleet

Ecofleet est un éditeur international de logiciels, spécialisé dans les solutions GPS de gestion de flottes et d'équipes. Notre priorité est l'optimisation des flottes automobiles et des flux de travail, afin d'aider nos clients à réduire leurs coûts et à augmenter leur chiffre d'affaires. Ecofleet est l'un des principaux fournisseurs de services télématiques en Scandinavie, dans les pays baltes et en Europe de l'Est. Présente dans plus de 20 pays, elle est au service de plus de 80 000 véhicules. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.ecofleet.com.

