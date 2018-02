Avis aux médias: Le Syndicat des Étudiantes et Étudiants de premier cycle de Concordia commente sur le comité/groupe de travail de l'Université Concordia abordant l'inconduite sexuelle et la violence sexuelle







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le CSU désire exprimer ses préoccupations et son opposition à l'égard des critères d'éligibilité, ainsi que des critères et processus de sélection des étudiantes et étudiants prenant part à ce comité/groupe de travail.

Qui: Syndicat des étudiantes et étudiants de premier cycle de Concordia Quoi: Conférence de Presse Où: Sir George William, Hall Building, 1455 Boulevard Maisonneuve Ouest, Suite: H-711 Quand: Jeudi 1er février 2018, à 10:00 AM (EST) Pourquoi: L'objectif de cette conférence de presse d'exprimer les préoccupations et l'opposition du CSU à l'égard des critères d'éligibilité, ainsi que des critères et processus de sélection des étudiantes et étudiants prenant part au comité/groupe de travail de l'Université Concordia abordant l'inconduite sexuelle et la violence sexuelle.

Contexte:

Le CSU exprime ses fortes préoccupations et oppositions aux critères d'éligibilité, aux critères et au processus de sélection des étudiantes et étudiants prenant part à ce comité/groupe de travail. D'entrée de jeu, la date de remise des candidatures pour prendre part au comité (initialement fixée au 31 janvier 2018 et par la suite prorogée au 8 février 2018) offre un délai insuffisant afin de recevoir les dossiers de candidatures. De plus, les critères d'éligibilité, ainsi que critères et processus de sélection des étudiants contreviennent tant à la lettre et qu'à l'esprit de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants. En effet, en vertu de cette loi, c'est au CSU que revient le droit de nommer seul les étudiants de premier cycle appelés à siéger ou à participer comme représentants étudiants sur ce comité/groupe de travail de leur établissement. Au surplus, le simple fait que ce soit l'établissement affecté par l'environnement que l'on vise à corriger qui nomme unilatéralement les représentants étudiants du comité/groupe de travail mine à sa face même l'intégrité et la crédibilité du processus mis en place. Le Syndicat des étudiantes et étudiants de premier cycle de Concordia (CSU) n'a jamais été consulté avant que ce processus ne soit adopté par l'université.

