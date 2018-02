Le succès retentissant obtenu lors du NAIAS de 2018 ouvre un nouveau chapitre pour GAC Motor







L'engouement envers la croissance de la société et sa gamme de modèles jette les bases de son expansion au sein du marché mondial

DETROIT, 31 janvier 2018 /CNW/ - GAC Motor, le fabricant automobile connaissant la croissance la plus rapide en Chine, célèbre la conclusion de sa 4e apparition au NAIAS (North American International Auto Show -- Salon international de l'automobile en Amérique du Nord) de Detroit, où sa gamme de produits percutants, qui compte la berline GA4 et la voiture concept Enverge, a obtenu des critiques enthousiastes et a suscité un engouement marqué de même qu'une forte anticipation envers les plans de la société pour intégrer le marché nord-américain d'ici 2019.

La société a reçu une importante attention de la part des médias et de l'auditoire professionnel, dont Hong Lei, consul général de la République populaire de Chine à Chicago; Rick Snyder, gouverneur de l'État du Michigan; Brenda Lawrence, membre du congrès des États-Unis; et Ryan LaFontaine, président du conseil du NAIAS de 2018, qui ont visité le kiosque de GAC Motor pour découvrir les percées majeures de la société dans la dernière année.

« GAC se prépare actuellement à investir le marché américain d'ici 2019. Ils font preuve de courage devant des défis importants, de vision lorsqu'ils préparent leurs plans, et de proactivité pour s'approcher du marché mondial, ce qui leur a valu l'admiration de leurs homologues aux États-Unis », déclare Ryan LaFontaine, président du conseil du NAIAS de 2018, lors de la conférence de presse. « Nous sommes optimistes quant au potentiel de marché de GAC aux États-Unis, et sommes impatients de voir leurs véhicules sur nos routes. »

La conférence de presse de GAC Motor lors du NAIAS de 2018 a accueilli près de 500 invités ainsi que des organes médiatiques de premier plan. Plus de 650 médias de l'industrie et d'intérêt général du monde entier ont couvert l'événement, y compris Forbes, BBC, CNBC et plus, lesquels ont publié plus de 2 000 articles de nouvelles et articles approfondis qui ont atteint un auditoire de plus de 1 milliard de personnes. Ils ont nommé GAC Motor la marque la plus surprenante du NAIAS.

Des cadres supérieurs de fournisseurs internationaux de premier plan comme Continental, Aptiv, Valeo, Faurecia, ZF TRW, Nexteer et Michelin ont témoigné leur admiration et leur appui inconditionnel envers les principales étapes que GAC Motor doit franchir pour jouir d'une portée mondiale avant d'investir le marché des États-Unis en 2019. Ils ont aussi fait part de leur volonté à renforcer davantage les relations coopératives avec la société.

Florent Menegaux, directeur de l'exploitation à Michelin, a invité GAC Motor à prendre part au 2e MOVIN' ON, le Sommet mondial de la mobilité durable de 2019, et à visiter le centre de recherche et de développement du Michelin LDX en France.

Les fabricants automobiles présents ont félicité GAC Motor pour avoir conclu 500 000 ventes en 2017 et affiché une solide croissance pendant plusieurs années consécutives. Ils ont aussi mentionné espérer pouvoir renforcer davantage la collaboration avec GAC Motor.

En plus des activités du NAIAS, GAC Motor a également pris diverses mesures pour se présenter aux consommateurs de l'Amérique du Nord. Pendant le salon de l'automobile, la publicité entourant les véhicules vedettes de la société a été diffusée sur les grands écrans de Times Square. Les gens ont mentionné les design très tendance des véhicules de GAC Motor lors d'entrevues et ont indiqué avoir très hâte d'assister à l'arrivée de GAC Motor au sein du marché américain.

« Une marque de classe mondiale doit satisfaire à trois exigences : fabriquer et distribuer ses produits à l'échelle mondiale, et effectuer de la R et D sur ceux-ci; répondre pleinement à la demande du marché mondial; et être reconnue par sa clientèle potentielle partout dans le monde. C'est exactement ce que GAC Motor est déterminée à réaliser », souligne Yu Jun, président de GAC Motor.

À compter de maintenant, GAC Motor continuera de mettre en oeuvre ses plans d'expansion en Amérique du Nord. Après l'ouverture de son premier centre de R et D dans la Silicon Valley, qui est en exploitation depuis 2017, GAC Motor prévoit en ouvrir deux de plus, soit à Los Angeles et à Detroit. Entre-temps, de nombreux concessionnaires américains, convaincus par l'étalage réussi des produits de grande qualité et des technologies innovatrices de GAC Motor, ont démontré un intérêt marqué envers la création de partenariats avec la société. Celle-ci établira aussi une société de ventes en Amérique du Nord en 2018 et participera à la convention annuelle de la NADA (National Automobile Dealers Association -- Association nationale des concessionnaires automobiles), qui aura lieu en mars prochain.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui se classe au 238e rang des sociétés apparaissant sur la liste Fortune Global 500. La société crée et fabrique des véhicules, des moteurs, des composantes et des accessoires automobiles de première qualité. Aujourd'hui, GAC Motor occupe le premier rang parmi toutes les marques chinoises pour la cinquième année consécutive d'après l'étude initiale sur la qualité en Chine (China Initial Quality Study SM -- IQS) réalisée par J.D. Power Asia Pacific, ce qui témoigne de la stratégie centrée sur la qualité de la société sur les plans de la recherche et du développement (R et D) innovants, de la fabrication à la chaîne d'approvisionnement, et des ventes et du service.

