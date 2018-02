Des travailleurs d'un troisième hôtel votent pour se joindre à Unifor







TORONTO, le 31 janv. 2018 /CNW/ - Pour la troisième fois cette semaine, des travailleurs de l'hôtellerie à Toronto ont voté pour se joindre à Unifor et quitter leur syndicat américain qui a congédié les dirigeants de leur section locale et saisi leurs actifs, avec un vote écrasant de 90 pour cent.

« Il est vraiment stimulant de voir autant de travailleurs au Canada prendre une position ferme contre les tactiques d'intimidation que nous voyons trop souvent de la part des syndicats américains, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Avec chaque carte signée et chaque vote exprimé, les travailleurs au Canada expriment clairement aux syndicats américains qu'ils n'accepteront plus ce genre de traitement à l'avenir. »

Le vote d'aujourd'hui à l'hôtel Westin Prince de Toronto, près de York Mills et Don Mills, a eu lieu à la suite des votes positifs tenus au Courtyard Marriott et au Marriott Bloor Yorkville. Les travailleurs de l'hôtel Hyatt Regency au centre-ville et du Quality Hotel and Suites près de l'aéroport vont voter vendredi.

Les travailleurs aux hôtels King Edward, Doubletree Metropolitan et Delta de l'aéroport de Toronto auront l'occasion de voter pour se joindre à Unifor lundi. Les travailleurs aux hôtels Hilton du centre-ville, Toronto Don Valley, Hilton de l'aéroport de Toronto, Sheraton de l'aéroport de Toronto et du Four Points de l'aéroport aussi vont voter mercredi prochain.

« Nous avons réussi. Nous avons tenu tête ensemble et avons voté pour nous joindre à des centaines de milliers d'autres travailleurs au Canada, a affirmé Andrea Henry, une employée au Westin Prince. Le syndicat américain a tout tenté, mais nous n'avons pas été dupes. On se sent tellement libres maintenant. »

Plus tôt ce mois-ci, la section locale 75 de UNITE HERE a été mise sous tutelle par son syndicat parent, établi aux États-Unis, en raison d'un différend quant au droit de la section locale de tracer sa propre voie, y compris lors des négociations. Le syndicat a aussi démis de leurs fonctions les dirigeants élus et saisi les biens de la section locale.

Les travailleurs de l'hôtel Westin Prince seront membres de la nouvelle section locale 7575 d'Unifor, se joignant ainsi à plus de 19 000 travailleurs des secteurs de l'hôtellerie et des jeux membres d'Unifor au Canada.

« En étant membres d'Unifor, nous pourrons continuer le travail remarquable que nous avons fait comme syndicat au fil des ans, mais nous ne pouvions continuer à l'intérieur d'un syndicat américain, a déclaré Lis Pimentel qui dirige les efforts d'adhésion des travailleurs de l'hôtellerie à Unifor. Et cet élan prend de l'ampleur. La section locale 7575 d'Unifor est la maison des travailleurs de l'hôtellerie à Toronto, et ne fera que grandir à compter de maintenant. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

