Entente de principe chez Transco Montréal

MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Cet après-midi, une entente de principe est intervenue entre le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco-CSN (STTT-CSN) et l'employeur, mettant fin à tout moyen de pression. Le retour au travail se fera dès demain matin. L'entente sera présentée aux membres prochainement en assemblée générale et aucun commentaire ne sera émis d'ici là.

Le STTT-CSN compte près de 330 membres responsables d'environ 300 parcours de transport scolaire. Le STS regroupe plus de 3100 travailleuses et travailleurs membres de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. Celle-ci compte plus de 400 syndicats affiliés, représentant environ 55 000 syndiqué-es dans le domaine des services publics et parapublics.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

