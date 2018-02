AEM Holdings se diversifie dans les tests des MEMS, en acquérant le grand fournisseur européen de solutions Afore Oy







HELSINKI, 1er février 2018 /PRNewswire/ -- AEM Holdings annonce aujourd'hui l'acquisition d'Afore Oy, un grand fournisseur de solutions de tests pour les microsystèmes électromécaniques (MEMS), basé en Finlande. Grâce à cette acquisition, AEM va élargir son offre mondiale de solutions, qui portait jusqu'à présent sur les gestionnaires de circuits intégrés logiques et sur les tests et mesures de radiofréquence (RF). Son offre va désormais englober des solutions complètes de tests des MEMS. Acquérir Afore permet à AEM d'étendre la portée de ses solutions backend de semi-conducteurs à un grand nombre des segments de marché qui connaissent la croissance la plus rapide dans des technologies telles que l'IdO, la mobilité, la robotique et la conduite autonome.

Afore Oy possède une longue expérience dans les essais des MEMS, car elle a fourni ses premières cellules d'essais des MEMS en 1998. Depuis lors, ses solutions MEMS innovantes se sont développées et ont intégré des sondes de wafers (plaquettes de semiconducteurs) et des gestionnaires de tests présentant des options de stimulus multiples et d'emballage, ainsi que des tests à trois températures. Pionnière en termes de tests des MEMS au niveau des wafers, Afore permet ainsi à ses clients d'atteindre toute l'efficacité possible en termes de coûts et de rapidité des paquets de circuits intégrés avancés. Les solutions d'Afore Oy sont utilisées pour développer et fabriquer des MEMS dans les secteurs automobile, industriel et grand public, auprès de ses clients situés en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.

AEM et Afore mettront en oeuvre d'importantes synergies commerciales en alliant leur expertise et leur portée géographique respectives. Tirant parti de l'empreinte d'AEM à l'échelle du globe, Afore est désormais à même d'offrir un support mondial pour ses solutions de tests des MEMS très performantes aux grands équipementiers d'origine (OEM). La chaîne mondiale de fabrication et logistique d'AEM permet aussi à Afore de tirer parti des gains d'efficacité de sa production, au fur et à mesure du développement de ses activités.

« AEM a excellé à fournir des solutions de gestion des circuits intégrés aux usines les plus avancées de l'industrie des semi-conducteurs. Au cours des dernières années, nous avons élargi notre portefeuille de solutions très performantes pour répondre aux besoins d'autres marchés technologiques en plein essor dans le monde entier. L'acquisition d'InspiRain par AEM en 2017 nous a apporté un portefeuille stimulant de produits dans le secteur des tests de câbles automobiles et de réseaux. L'acquisition d'Afore nous permet d'étendre notre présence sur le marché grâce à des solutions de tests très performantes des MEMS, l'un des segments les plus dynamiques des semi-conducteurs », a déclaré Loke Wai San, président exécutif d'AEM.

Vesa Henttonen, PDG d'Afore, a ajouté : « Afore s'est fixé pour mission d'alimenter les usines de MEMS les plus sophistiquées du monde. Actuellement, nos solutions de tests offrent déjà une sophistication et une fiabilité sans commune mesure, ainsi que des coûts d'exploitation faibles pour le développement et la fabrication des MEMS. Alors que la technologie des MEMS prend de l'ampleur, Afore et AEM cherchent à offrir, de concert, ces avantages à une clientèle mondiale ».

À propos d'AEM Group

Le groupe AEM fournit des solutions de gestion et de tests aux fabricants les plus avancés au monde. Il les aide ainsi à fournir un grand nombre de produits parmi les plus performants, destinés à l'économie 5G, notamment les microprocesseurs, les communications à grande vitesse, les dispositifs IdO et les cellules solaires. En axant ses efforts sur des solutions de fabrication avancées pour des produits fabriqués en série et à forte croissance, AEM a tissé de précieux partenariats à long terme avec ses clients, et a su maintenir sa place à l'avant-garde de l'innovation manufacturière. Basé à Singapour, AEM est au service de ses clients 24h/24 et 7j/7, tout au long du cycle de vie de la fabrication, et utilise pour cela son réseau d'usines et de sites de support technique dans le monde entier.

Site web : www.aem.com.sg

À propos d'Afore

Fondée en 1995, Afore propose des solutions de tests de capteurs MEMS (microsystèmes électromécaniques) à des fins d'applications, qui vont de la phase de R & D à la production en série, sans oublier les tests de niveau du système. L'entreprise répond aux exigences des marchés finaux industriels, automobiles et consommateurs. C'est une pionnière reconnue en termes de tests finaux des capteurs au niveau du wafer (plaquette de semi-conducteurs). Afore s'est fixé pour mission d'aider ses clients à répondre aux exigences du marché en améliorant les performances des capteurs et en réduisant le coût des tests.

Site web : www.afore.fi

