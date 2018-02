La langue n'est plus un obstacle à la recherche : les revues à libre accès perturbent la prédominance de l'anglais dans les publications scientifiques







LONDRES et SINGAPOUR, le 31 janvier 2018 /CNW/ - Srinubabu Gedela (Ph.D.), chef de la direction d'OMICS International, a déclaré que les publications scientifiques à libre accès sont en train de battre en brèche les barrières linguistiques, puisque les recherches scientifiques publiées dans les revues à libre accès peuvent être traduites en plusieurs langues sans préjudice des lois relatives aux droits d'auteur. Qui plus est, si le contenu scientifique est traduit en plusieurs langues régionales et mondiales, les résultats de la recherche scientifique atteindront les populations pauvres du monde. Aujourd'hui, un certain nombre de gouvernements, persuadés, accordent de l'importance à la traduction du contenu scientifique dans des langues régionales de leur pays.

Le contenu scientifique gratuit est essentiel à la société du fait qu'il renforce la croissance économique, le patrimoine et la culture. La libre circulation du savoir scientifique supprime la domination et corrige le déséquilibre économique entre pauvres et riches. « L'industrie de l'édition en libre accès travaille à une improvisation pour atteindre même les coins les plus reculés du globe en mettant à disposition, de façon économique, des informations scientifiques gratuites et bénéfiques », a repris Gedela.

Commentant les récents développements relatifs aux fausses nouvelles et aux faux blogs, Srinubabu Gedela a déclaré : « Les fausses nouvelles et quelques faux blogs, le fait d'imposteurs coupables, nuisent à la réputation des revues à libre accès. Mais, après avoir gagné l'argent qu'ils voulaient auprès des éditeurs d'accès payant ou travaillé pour leur gain personnel, ces imposteurs ferment leurs blogs. Quelques éditeurs d'accès payants vendent du contenu scientifique à la communauté scientifique et gèrent la mafia universitaire avec le soutien d'agents d'exécution. Cependant, la tendance est en train de changer : les scientifiques appuient le libre accès et préfèrent publier dans des revues à libre accès. »

Aujourd'hui, les principales revues à libre accès ont repris la dynamique. « C'est bon signe », a ajouté Gedela. Le soutien des sociétés savantes, y compris des sociétés scientifiques et universitaires, des organismes gouvernementaux, et de tous les autres membres de la communauté scientifique, se répand, ces derniers ayant pris conscience de l'impact considérable de la publication numérique en libre accès.

OMICS International, pionnier dans la diffusion de l'information scientifique et sur la santé, dispose d'un effectif de plus de 3 000 employés et compte parmi les premiers promoteurs de la publication, désormais victorieuse, en libre accès. Fort du soutien de plus de 50 000 scientifiques hautement qualifiés et membres du comité de rédaction, OMICS International a pris de l'ampleur passant de 10 revues en 2009 à plus de 1 000 revues à comité de lecture en 2017, le lectorat accru se chiffrant à 50 millions de personnes. Par ailleurs, le groupe OMICS organise, en association avec des partenaires internationaux, plus de 3 000 réunions scientifiques et médicales annuelles.

