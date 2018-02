Les États financiers annuels et la Notice annuelle de 2017 du CN sont accessibles sur le site Web de la Compagnie







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW/ - Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui que les États financiers annuels, les Notes afférentes et le Rapport de gestion de 2017 de la Compagnie ainsi que sa Notice annuelle de 2017 et le formulaire 40-F, ont été déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis, et ils sont maintenant disponibles dans la section « Investisseurs » de son site Web, à l'adresse www.cn.ca/fr/investisseurs.

De plus, les actionnaires pourront se procurer sans frais un exemplaire imprimé des États financiers annuels, des Notes afférentes et du Rapport de gestion de 2017 du CN, sur demande.

Véritable pilier de l'économie, le CN compte sur une équipe d'environ 24 000 cheminots qui transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

SOURCE La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 18:30 et diffusé par :