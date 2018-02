Le Sommet sur l'opération et la maintenance de CanWEA reconnaît le rôle croissant de l'exploitation éolienne au service d'un réseau électrique plus écologique







La santé et la sécurité, de même que le perfectionnement de la main-d'oeuvre, sont aussi des enjeux clés

TORONTO, le 31 janv. 2018 /CNW/ - L'industrie éolienne du Canada, en pleine croissance, pourrait saisir des opportunités inexploitées en vue de renforcer la fiabilité du réseau et d'offrir plus de valeur aux consommateurs dans la transition vers un avenir sobre en carbone : il s'agissait d'ailleurs d'une discussion au coeur du quatrième Sommet sur l'opération et la maintenance de l'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA). Cet événement annuel - la plus grande édition à ce jour - a rassemblé plus de 230 professionnels de l'éolien les 30 et 31 janvier à l'hôtel Hilton Mississauga.

Propriétaires, exploitants, fabricants et fournisseurs de services ont convergé pour discuter des questions d'exploitation propres au neuvième parc éolien en importance au monde, et pour réfléchir à des technologies et des outils innovants afin d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts et de tirer pleinement parti du potentiel technique des installations éoliennes modernes.

Dans un contexte où 295 parcs éoliens emploient des exploitants et des techniciens partout au pays, l'ordre du jour a porté sur le perfectionnement de la main-d'oeuvre et un éventail de pratiques exemplaires en matière de santé et de sécurité, en lien notamment avec le matériel électrique, l'équipement de prévention des chutes, les sauvetages dans les tours, les espaces confinés et l'ergonomie. Les conférenciers experts provenant de toute l'Amérique du Nord ont aussi mis l'accent sur les stratégies de maintenance fondées sur les données, les technologies et services émergents, les défis posés par le givre et les occasions de rééquipement.

La remise de deux nouveaux prix de CanWEA, récompensant l'excellence dans le domaine de la santé et de la sécurité et les approches novatrices en opération et en maintenance, a fait partie des moments forts de l'événement. Cartier Énergie Éolienne a remporté le prix d'excellence en matière de santé et de sécurité, tandis que LiftWerx a reçu celui de réalisation exceptionnelle en matière d'opération et de maintenance, deux distinctions décernées pour la première fois par CanWEA.

Le Sommet de cette année comprenait aussi un espace d'exposition étendu présentant plusieurs grandes entreprises de l'industrie florissante de l'opération et de la maintenance éoliennes au Canada.

Citations

« Les marchés de l'électricité au Canada évoluent au rythme rapide du progrès technologique et de la valorisation grandissante de la croissance propre, et l'exploitation des parcs éoliens doit suivre le mouvement. Les échanges lors du Sommet sur l'opération et la maintenance ont clairement fait ressortir de nouveaux défis et opportunités, et notre industrie en pleine expansion s'organise pour répondre à l'appel. Nous pouvons contribuer aux services dont les opérateurs de réseaux ont besoin, tout en fournissant l'énergie abordable et non polluante demandée par les consommateurs. »

- Phil McKay, directeur, Programme sur l'opération et la maintenance, Association canadienne de l'énergie éolienne

« L'énergie éolienne a été la principale filière de production d'électricité mise en service au Canada pendant plus d'une décennie, et aujourd'hui, il s'agit de la source à émissions nulles la moins chère au pays. En tant qu'acteur important du secteur de l'énergie, notre industrie entend servir d'exemple en matière d'exploitation efficace et sécuritaire. Le Sommet sur l'opération et la maintenance 2018 de CanWEA a offert aux exploitants, aux fabricants et aux fournisseurs de services l'occasion de collaborer pour atteindre cet objectif, en mettant en commun leur savoir et leur expertise, en imaginant des solutions aux défis actuels et en anticipant les besoins du réseau électrique de demain. »

- Robert Hornung, président, Association canadienne de l'énergie éolienne

« Siemens Gamesa Renewable Energy est heureuse d'être le partenaire en titre de cette édition du Sommet sur l'opération et la maintenance de CanWEA. Notre industrie a fait des pas de géant sur le plan du renforcement de la sécurité, tout en réduisant continuellement le coût moyen actualisé de l'énergie. Nous maintenons un environnement de travail sécuritaire et travaillons en parallèle sur l'amélioration de la productivité, l'allongement de la durée de vie des projets et l'accroissement de la valeur pour les propriétaires et les exploitants des parcs éoliens. »

- Paul Van der Weg, directeur, Exploitation au Canada, Siemens Gamesa Renewable Energy

« À titre de spécialiste de la sécurité éolienne, Team-1 Academy met un point d'honneur à exposer au Sommet sur l'opération et la maintenance de CanWEA. L'événement est une occasion unique de rencontrer des clients actuels et potentiels, et, tout aussi important, de déterminer quels sont les produits et les services dont l'industrie a besoin pour croître et s'établir. »

- Scott R. Connor, président, Team-1 Academy

Contexte

CanWEA a reçu 17 candidatures pour les deux nouveaux prix d'opération et de maintenance présentés au Sommet cette année, ce qui démontre l'engagement des membres au chapitre de la santé et de la sécurité et des approches novatrices dans l'industrie. Dans ce billet de blogue, Phil McKay de CanWEA présente les finalistes du prix d'excellence en matière de santé et de sécurité et du prix de réalisation exceptionnelle en matière d'opération et de maintenance.

Le Canada possède une puissance éolienne installée de plus de 12 000 MW, ce qui en fait le neuvième parc éolien en importance au monde. On compte actuellement plus de 6 400 éoliennes dans les 295 parcs éoliens du pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page sur les marchés éoliens du site de CanWEA.

Le marché de l'opération et de la maintenance au Canada devrait presque doubler pour atteindre 450 millions de dollars de dépenses annuelles d'ici 2020, ce qui créera des emplois et attirera de nouveaux investissements. Pour découvrir le Programme sur l'opération et la maintenance de CanWEA, conçu en réponse à ces opportunités, et savoir comment y contribuer, visitez la section à ce sujet du site de CanWEA.

À propos de l'Association canadienne de l'énergie éolienne

CanWEA est la voix de l'industrie éolienne au Canada, faisant activement la promotion d'une croissance responsable et durable du secteur éolien. Association nationale sans but lucratif, CanWEA constitue la plus importante source de renseignements fiables sur l'énergie éolienne ainsi que sur ses avantages pour la société, l'économie et l'environnement. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Pour en savoir plus, visitez canwea.ca/fr.

