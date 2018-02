Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2018 - Le gouvernement du Québec alloue 14 000 $ au Tournoi de hockey international bantam de Granby







QUÉBEC, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Tournoi de hockey international bantam de Granby, qui aura lieu du 7 au 18 février prochains.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 14 000 $ pour soutenir l'édition 2018 de cet événement. L'appui consenti provient du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois.

Citations :

« Le Tournoi de hockey international bantam de Granby fait partie de ces événements soutenus financièrement par notre gouvernement qui permettent d'enrichir l'offre touristique de Granby et des Cantons-de-l'Est, tout en stimulant l'économie régionale. J'invite la population à venir encourager chaleureusement les joueurs des 114 équipes, d'ici et d'ailleurs, qui y participeront et à en profiter pour découvrir les nombreux attraits de la région. Voilà une belle façon d'apprivoiser la saison froide! »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis heureuse de souligner le travail remarquable de tous ceux qui permettent de faire du Tournoi de hockey international bantam un événement bien implanté dans la ville et reconnu au Québec et à l'international. Je suis fière que le gouvernement du Québec appuie cet événement qui anime Granby et qui, par le fait même, fait rayonner la région de la Montérégie depuis maintenant 48 ans! »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

En 2017, le gouvernement du Québec a augmenté à 110 millions de dollars le soutien financier accordé aux festivals et aux événements pour les cinq prochaines années, soit une augmentation de 46 % de l'enveloppe totale.

La bonification de l'aide financière permet :

de financer de nouveaux festivals et événements qui ne sont pas déjà soutenus dans le cadre du programme;

d'assurer le financement des festivals et événements selon leur performance;

de soutenir le potentiel de croissance des festivals et événements majeurs;

de favoriser la réalisation de projets novateurs visant le développement du produit, soit par l'ajout d'un aspect caractéristique à la programmation, soit par une innovation particulière.

De plus, les nouveautés apportées au programme permettront :

de soutenir de façon plus marquée la performance touristique et d'encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres;



de privilégier la signature d'ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement;



d'appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d'achalandage touristique relatives aux festivals et aux événements soutenus dans le cadre du volet 2 du programme, compte tenu du poids budgétaire associé à la réalisation de celles-ci.

Liens connexes :

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

