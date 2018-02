Stella-Jones annonce un placement secondaire d'actions ordinaires par Stella Jones International S.A.







MONTRÉAL, QUÉBEC -- 31 jan. 2018

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES

Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que Stella Jones International S.A. (l'« actionnaire vendeur »), principal actionnaire de la Société, et la Société ont conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par Morgan Stanley Canada Limitée et Valeurs Mobilières TD inc., à titre de co-chefs de file, relativement à un placement secondaire par l'actionnaire vendeur, par voie d'acquisition ferme, de 5 000 000 d'actions ordinaires de la Société à un prix d'offre de 48,50 $ l'action ordinaire, le produit brut revenant à l'actionnaire vendeur s'établissant à 242 500 000 $. La Société ne recevra aucun produit tiré de la vente d'actions ordinaires par l'actionnaire vendeur. L'actionnaire vendeur a également octroyé aux preneurs fermes une option de surallocation qu'ils peuvent exercer dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement et qui leur permet d'acheter auprès de l'actionnaire vendeur jusqu'à 750 000 actions ordinaires supplémentaires, au prix d'offre, pour couvrir les surallocations, s'il en est. Si l'option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut total du placement revenant à l'actionnaire vendeur s'établira à 278 875 000 $.

Immédiatement après la réalisation du placement, mais compte non tenu de l'exercice de l'option de surallocation, l'actionnaire vendeur sera propriétaire d'environ 31,1 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

« À titre de principal actionnaire de Stella-Jones, nous avons décidé de diversifier notre portefeuille tout en restant un actionnaire important de la Société », a déclaré M. Giani Chiarva, président du conseil de Stella Jones International S.A.

Un prospectus simplifié provisoire visant le placement sera déposé sous peu auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. La clôture du placement, qui devrait avoir lieu le ou vers le 21 février 2018, est assujettie à des conditions.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et, en conséquence, ils ne sont pas offerts à la vente et ne peuvent être offerts, vendus ou remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs possessions ou dans d'autres territoires assujettis à leur compétence, sauf aux termes d'une dispense des exigences d'inscription de cette loi.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. De plus, Stella-Jones fabrique et distribue aux détaillants du bois d'oeuvre à usage résidentiel et des accessoires en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et des applications maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

Le présent communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent comprendre, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les pressions sur les prix exercées par des concurrents, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d'acquisitions, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'il peut y avoir un écart entre les résultats réels et les résultats prévisionnels.

