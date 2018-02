La Banque Scotia fait l'acquisition des activités de services aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises de Citibank en Colombie







TORONTO et NEW YORK, le 31 janv. 2018 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui que sa filiale colombienne, Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. (« Banco Colpatria »), avait conclu une entente au terme de laquelle elle se porte acquéreur des activités liées aux services aux particuliers (opérations bancaires courantes et cartes de crédit) et aux petites et moyennes entreprises de Citibank en Colombie, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation. L'investissement de la Banque Scotia et Mercantil Colpatria sera proportionnel afin de maintenir leur participation actuelle dans Banco Colpatria. L'effet de cette transaction sur le ratio des fonds propres de catégorie 1 de la Banque Scotia ne devrait pas dépasser 10 points de base. D'un point de vue financier, la transaction n'a pas d'incidence importante pour la Banque Scotia.

« Nous sommes heureux de cette acquisition, car elle nous permettra d'offrir des services à de nouveaux clients en Colombie et parce qu'elle cadre parfaitement avec la stratégie de la Banque Scotia visant à accroître sa présence dans le secteur des services bancaires en Colombie, ainsi que dans d'autres marchés de l'Alliance du Pacifique au Mexique, au Chili et au Pérou, » explique Nacho Deschamps, chef, Opérations internationales et transformation numérique de la Banque Scotia. Pour Eduardo Pacheco, président et chef de la direction de Mercantil Colpatria, cette transaction est « [...] un signe de confiance de la part des investisseurs étrangers à l'égard du marché de la Colombie. De plus, c'est une belle occasion d'accroître notre part du marché local du secteur des services financiers. »

Les activités de Citibank en Colombie comprennent 47 succursales et 424 points d'accès libre-service à l'échelle du pays. Selon les termes de l'entente, Banco Colpatria conservera l'effectif de 2 700 personnes de Citibank. Cette acquisition permettra à Banco Colpatria d'améliorer son positionnement stratégique sur le marché et de se hisser au premier rang dans le secteur des cartes de crédit. Cette transaction permettra à Banco Colpatria de poursuivre son expansion en Colombie, grâce à l'ajout de plus de 500 000 nouveaux clients, et d'y développer ses capacités à servir encore mieux le segment de clientèle de première catégorie avec le soutien du réseau de Gestion de patrimoine de la Banque Scotia.

« Nous croyons que cette transaction avec la Banque Scotia et Banco Colpatria est dans le meilleur intérêt de notre clientèle de détail, de nos employés et de nos actionnaires, » soutient Alvaro Jaramillo, directeur général national, Colombie et Nord de l'Amérique latine de Citi. « En tant que leader des services bancaires aux sociétés et des services de banque d'investissement comptant 102 ans d'activité ininterrompue en Colombie, Citi y maintiendra sa présence et continuera d'offrir les mêmes services aux sociétés et aux banques d'investissement - gestion de trésorerie, financement du commerce international, services de garde, trésorerie, marchés et services de banque d'investissement - ce qui nous permettra de concentrer nos efforts sur notre clientèle des sociétés et des institutions et de continuer à offrir une valeur ajoutée unique tout en tirant parti de notre empreinte internationale. »

D'ici à ce que la transaction soit approuvée par les organismes de réglementation, aucun changement ne sera apporté aux activités, succursales et produits. Banco Colpatria, la Banque Scotia et Citibank travailleront en étroite collaboration afin d'assurer une transition en douceur pour les clients et les employés.

À propos de la Banque Scotia en Colombie et en Amérique latine

La Banque Scotia est l'une des plus importantes banques d'envergure internationale et la plus internationale des institutions financières du Canada .

. La Banque Scotia a acquis une participation de 51 % dans Banco Colpatria en 2012.

Banco Colpatria sert plus de 1,5 million de clients (particuliers, entreprises et sociétés).

Par l'intermédiaire de Colfondos, sa filiale de gestion de fonds de retraite, la Banque Scotia compte plus de 2,7 millions de clients et des actifs sous gestion d'environ 14,2 milliards de dollars.

La Banque Scotia investit de façon constante dans ses activités dans les pays de l'Alliance du Pacifique, notamment grâce à l'ouverture d'usines numériques au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou, créant du même coup un écosystème favorisant l'innovation et l'accélération de sa transformation numérique.

À propos de Banco Colpatria

Banco Colpatria est le cinquième groupe bancaire (prêts aux consommateurs, prêts hypothécaires, services aux sociétés et aux petites et moyennes entreprises) en importance en Colombie et la sixième en importance en ce qui a trait aux dépôts (épargne, comptes courants et dépôts à terme). Présente dans 38 villes, elle sert les particuliers et les entreprises et gère des actifs évalués à 13 milliards de dollars grâce à un réseau de 175 établissements et à plus de 370 GAB. Banco Colpatria est reconnue comme chef de file du marché des cartes de crédit (y compris les cartes comarquées) et compte plus de 15 années d'expérience en matière de partenariat commercial, notamment grâce à ses associations avec Cencosud, Codensa, Claro, Terpel et Yamaha.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 24 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2017, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à plus de 915 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

À propos de Citi

Citi, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, a environ 200 millions de comptes clients et mène des activités dans plus de 160 pays et territoires. Citi offre aux consommateurs, aux sociétés, aux gouvernements et aux institutions une gamme étendue de produits et de services financiers, notamment des services bancaires et de crédit aux particuliers, des services bancaires aux entreprises et des services bancaires d'investissement, ainsi que des services de courtage de valeurs, d'opérations et de gestion de patrimoine.

Les services aux institutions de Citi Colombia, qui comptent plus de 1 400 clients, ont été reconnus pour leur performance dans les secteurs des services de banque d'investissement, des opérations de change, des services de gestion de trésorerie et du financement de commerce international dans le cadre de sondages menés dans l'industrie. Depuis quatre ans, elle est reconnue par Euromoney comme la meilleure maison de change. Citi Colombia est également le leader des services de garde pour ses clients locaux et étrangers, avec des parts de marché de 70 % et 95 % respectivement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blogue : http://blog.citigroup.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 16:33 et diffusé par :