SkyPixel dévoile les meilleures photos aériennes de 2017

Le concours de photographie SkyPixel de 2017 a attiré plus de 44 000 photos provenant de 141 pays; la photo qui a remporté le grand prix capte un moment remarquable de la faune arctique en mouvement, au Nunavut, Canada

SHENZHEN, Chine, 31 janvier 2018 /CNW/ -- SkyPixel, la communauté de photographie aérienne la plus populaire au monde menée en collaboration avec DJI, a annoncé aujourd?hui les gagnants de son concours de photographie de 2017. Le concours, qui avait lieu d?octobre à décembre 2017, a reçu plus de 44 000 photos soumises par des participants provenant de 141 pays, dans les catégories de paysages, portraits et récits.

Le grand prix a été décerné à Florian Ledoux, un photographe de France, qui a utilisé son appareil Phantom 4 Pro afin de capter un moment remarquable montrant un ours polaire sautant par-dessus des banquises au Nunavut, Canada, sur une photo intitulée « Above The Polar Bear ».

« J?ai été témoin de moments et de scènes incroyables dans la nature sauvage, mais je peux affirmer qu?il s?agit, de loin, de la plus belle chose que j'ai jamais vue, » déclare-t-il. « J?espère que les générations futures seront en mesure d?observer la beauté et la grandeur de la faune arctique de la même façon que nous pouvons le faire aujourd?hui. »

« Certaines images peuvent impressionner par leur maîtrise technique, tandis que d?autres peuvent vous faire ressentir des émotions, » déclare Jarrad Seng, un juge de SkyPixel, photographe, cinéaste et directeur artistique d?Australie. « Cette photo m?a jeté par terre. C?est une image particulièrement poignante étant donné la crise climatique que notre monde doit affronter présentement. » À titre de gagnant du grand prix, Ledoux a remporté des prix totalisant 15 095 $ USD, incluant un appareil DJI Inspire 2 ainsi que d?autres produits fournis par des commanditaires de SkyPixel.

En plus du grand prix, chaque catégorie principale est également composée d?un premier, deuxième et troisième prix dans des groupes de professionnels et d?amateurs. Les photos primées captent toute une gamme de points de vue, que ce soit un jeune fille dansant dans une bâtisse de 190 ans à Shanghai, ou une image frappante illustrant l?impact environnemental sur le monde aujourd?hui. Afin de visionner les photos primées, veuillez consulter le site www.skypixel.com/events/photocontest2017.

« Le concours de photographie SkyPixel de 2017 est maintenant le plus important concours de photographie aérienne au monde, brisant le record qu?il a lui-même créé en 2016, » déclare Danny Zheng, vice-président du marketing chez DJI. « SkyPixel a été établi à l?origine afin de permettre aux photographes aériens de partager leur créativité et leur vision unique du monde. Aujourd?hui, cela est devenue une plateforme à l?échelle mondiale qui nous permet de documenter des moments remarquables captés dans des endroits du monde auparavant inaccessibles, de sorte que les générations futures puissent les observer et les apprécier. »

Le concours de photographie de 2017 a décerné des prix à neuf photos additionnelles, dans la catégorie « Photos sélectionnées », en plus de souligner les dix photos les plus appréciées en leur décernant un « Prix de popularité ».

Toutes les photos primées ont été sélectionnées par un comité de juges estimés composé de photographes professionnels, cinéastes et directeurs artistiques, y compris Josh Raab, éditeur multimédia du TIME et professeur au International Center of Photography, Pat Kay, photographe primé et créateur de contenu, et Chris McLennan, photographe de paysages et de faune à l?échelle internationale.

Toutes les photos primées du concours de photographie de 2017 peuvent être visionnées ici : http://bit.ly/2DZaMm1. Veuillez noter que toutes les photos gagnantes peuvent être utilisées dans des articles médiatiques à condition qu?elles soient créditées à SkyPixel et à leurs photographes respectifs.

À propos de SkyPixel

SkyPixel a été établi en 2014 et est devenu une communauté internationale pour les photographes et vidéographes aériens. Cette plateforme compte plus de sept millions d?usagers inscrits et contient des milliers d?images et de vidéos aériennes téléchargées tous les jours par des usagers à l?échelle mondiale. Les oeuvres les plus importantes ont reçu plus de 1 million de visionnements.

En outre, SkyPixel promouvoit également la croissance de la communauté aérienne, par le biais d?une section éducative avec des experts-clés en imagerie aérienne fournissant des conseils sur la façon de produire les meilleures photos aériennes.

Pour plus d?information, visitez le site : http://www.skypixel.com/

À propos de DJI

DJI est un chef de file mondial en matière de développement et de fabrication de technologie innovatrice pour drones et caméras à des fins commerciales et récréatives. DJI a été fondé et est géré par des gens passionnés d?hélicoptères contrôlées à distance et des experts en technologie de contrôle de vol et en stabilisation de caméras. L?entreprise est engagée à rendre l?équipement et les plateformes de photographie aérienne plus accessibles, fiables et faciles à utiliser pour les créateurs et les innovateurs partout à travers le monde. Les activités mondiales de DJI s?étendent présentement à travers les Amériques, l?Europe et l?Asie, et ses produits et solutions révolutionnaires ont été choisis par des clients provenant de plus de 100 pays en vue d?applications en cinématographie, construction, intervention d?urgence, agriculture, conservation et plusieurs autres industries.

Pour plus d?information, visitez notre :

Site Internet : http://www.dji.com/

Magasin DJI : store.dji.com/

Page Facebook : www.facebook.com/DJI

Compte Instagram : www.instagram.com/DJIGlobal

Compte Twitter : www.twitter.com/DJIGlobal

Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/djiinnovations

