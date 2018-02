Avis aux médias - 27e Mois de l'histoire des Noirs - Lancement du Mois de l'histoire des Noirs à l'Hôtel de ville







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et Magda Popeanu, responsable de la diversité montréalaise au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, invitent les représentants des médias au lancement de la programmation du 27e Mois de l'histoire des Noirs. Cet événement aura lieu en présence du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, David Heurtel, du président de la Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs, Michael Farkas, et des porte-paroles du Mois de l'histoire des Noirs, la docteure en psychologie culturelle Myrna Lashley et l'auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet. Le lancement aura lieu le jeudi 1er février 2018, à compter de 17 h, dans le hall d'honneur de l'Hôtel de ville.

Date : Le jeudi 1er février 2018



Heure : 17 h à 19 h



Lieu : Hall d'honneur de l'Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

