Bombardier au salon de Singapour pour souligner son élan dans la région Asie-Pacifique

Bombardier Avions commerciaux présentera un avion régional Q400 biturbopropulsé de 86 sièges en configuration deux classes de Philippine Airlines, et un avion CS300 d'airBaltic au salon de l'aéronautique de Singapour 2018 qui se tiendra du 6 au 11 février.

« Les occasions d'affaires sont uniques dans la région Asie-Pacifique et depuis peu, Bombardier y gagne de plus en plus de terrain. La récente mise en service commerciale de l'avion CS300 de Korean Air Lines est un bel exemple de notre percée sur ce marché en plein essor, a dit Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. La demande des passagers augmente rapidement, ce qui stimule la demande relative aux avions court-courriers, à la fréquence des vols et aux liaisons entre paires de villes pour améliorer la connectivité. Nous croyons fermement que notre gamme de produits perpétuera notre rôle actif dans l'épanouissement intrarégional et continuera à aider les compagnies aériennes à préserver leur marge de profits par passager dans la région. »

La région Asie-Pacifique est le marché de Bombardier Avions commerciaux qui connaît la croissance la plus rapide. En effet, les petits avions monocouloirs, comme ceux de la C Series, ainsi que les biturbopropulseurs et biréacteurs régionaux plus gros sont très demandés.

« Le très performant Q400 répond très bien aux besoins de la région Asie-Pacifique. Bombardier a été un précurseur de la tendance du marché pour des biturbopropulseurs plus gros lorsque nous avons présenté le Q400 de 90 sièges au salon de l'aéronautique de Singapour il y a deux ans. L'avion Q400 a ouvert la voie à un nouveau règne de biturbopropulseurs et la nouvelle commande de 50 biturbopropulseurs Q400 neufs de 90 sièges de SpiceJet est un autre bel exemple de notre pénétration appréciable du marché ».

L'équipe des ventes et marketing de la région est basée à Singapour. L'entreprise augmente constamment ses services de soutien après-vente dans la région Asie-Pacifique pour suivre la croissance constante de ses flottes d'avions Bombardier dans cette partie du monde. Le réseau de soutien à la clientèle de Bombardier pour les avions commerciaux dans cette région comprend cinq bureaux de soutien régionaux à Shanghai, Tokyo, Delhi, Singapour et Sydney, ainsi que des établissements de service autorisés exploités par STAECO à Jinan (Chine), par Hawker Pacific à Cairns (Australie) et par GMR Aero Technic à Hyderabad (Inde).

Au salon de février, Bombardier présentera aussi un biréacteur Challenger 350 et un avion d'affaires Global 6000. Le chalet de Bombardier sera au CD 55-59. Bombardier tiendra des points de presse et organisera des événements dans le cadre du salon. Les représentants des médias sont invités à consulter le programme des séances tous les jours au centre des médias pour obtenir plus de détails et les plus récentes informations.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services, et surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter à @Bombardier.

Bombardier, Challenger 350, CRJ700, CRJ900, CRJ1000, CS100, CS300, Global 6000, Q400 et Q Series sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

