METRO INC. annonce le résultat du vote de l'élection des administrateurs







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - METRO INC. annonce aujourd'hui le résultat des votes des actionnaires à l'élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu hier, le 30 janvier 2018.

Les 12 candidats et candidates proposés par la direction ont été élus comme administrateurs et administratrices. Conformément aux procurations reçues et aux votes déposés, chacune des 12 personnes suivantes a été élue comme membre du Conseil d'administration de la Société, poste qu'elle occupera jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur ait été dûment élu ou nommé. Les résultats du vote sont les suivants :

NOM DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE VOTES POUR % ABSTENTION % Maryse Bertrand 146 981 937 99,86 208 708 0,14 Stephanie Coyles 146 457 286 99,50 733 359 0,50 Marc DeSerres 141 588 567 96,19 5 602 078 3,81 Claude Dussault 141 613 585 96,21 5 577 060 3,79 Russell Goodman 146 476 742 99,51 713 903 0,49 Marc Guay 146 989 069 99,86 201 576 0,14 Christian W.E. Haub 145 668 308 98,97 1 522 337 1,03 Eric R. La Flèche 146 716 478 99,68 474 167 0,32 Christine Magee 146 462 453 99,51 728 192 0,49 Marie-José Nadeau 141 538 928 96,16 5 651 717 3,84 Réal Raymond 145 751 669 99,02 1 438 976 0,98 Line Rivard 146 813 323 99,74 377 322 0,26

La Société félicite les administrateurs et les administratrices pour leur élection au conseil d'administration.

METRO INC.

Avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 12 milliards de dollars et plus de 65 000 employés, METRO INC. est un chef de file dans la distribution alimentaire et pharmaceutique au Québec et en Ontario, où elle exploite un réseau de plus de 600 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics de même que plus de 250 pharmacies principalement sous les bannières Brunet, Metro Pharmacy et Drug Basics.

