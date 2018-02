Avis aux médias - Manifestation et piquetage au Port de Montréal







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Les travailleurs de la compagnie Viterra, un des principaux commerçants-distributeurs de céréales présent au Port de Montréal, feront du piquetage demain matin pour dénoncer un lock-out qui a débuté ce mardi.

En négociations ces 51 opérateurs demandaient les mêmes conditions de travail que la grande majorité des travailleurs du Port de Montréal. Ils réclament aussi de meilleures dispositions en santé et sécurité au travail ainsi qu'une amélioration des clauses pouvant toucher la conciliation travail-famille.

Lors de l'annonce du lock-out, les parties étaient en médiation et avaient même une rencontre prévue le 8 février.

Qui : Travailleurs lockoutés de Viterra, au Port de Montréal



Quand : le 1er février à partir de 6 h 00



Où : Au coin des rues Notre-Dame et Viau à Montréal

Comptant près de 116 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal, ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1242 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

