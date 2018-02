La Ville de Montréal annonce une série de mesures afin d'améliorer la qualité du déneigement







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable des services aux citoyens au sein du comité exécutif, Jean-François Parenteau, ont annoncé aujourd'hui une série de mesures afin d'améliorer la qualité du déneigement à Montréal.

« Depuis quelques années, les brusques changements de température ont grandement affecté les opérations de déneigement et de déglaçage menées par la Ville de Montréal. L'épisode de verglas que nous avons vécu la semaine dernière n'est que la plus récente manifestation des bouleversements climatiques avec lesquels nous devons désormais composer. Puisque ces épisodes risquent de se multiplier au fil des ans, nous mettons en place un ensemble de mesures pour améliorer la qualité du déneigement à Montréal et d'offrir à la population montréalaise des trottoirs et des chaussées de qualité », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Voici les mesures qui seront mises en place par l'administration de Valérie Plante :

Rencontres individuelles prévues avec tous les maires d'arrondissement afin de discuter des améliorations à apporter à la politique de déneigement;

Instauration d'une nouvelle culture interne à la Ville de Montréal afin d'assurer une réponse plus proactive aux rapides changements de températures;

Augmentation des budgets de déneigement afin de répondre aux besoins;

Mise sur pied d'une table de concertation en collaboration avec les acteurs et professionnels du déneigement afin d'échanger sur les meilleures pratiques;

Achat de « croque-glace », des équipements testés depuis deux ans dans Ville-Marie qui permettent de briser la glace accumulée sur les trottoirs de façon à les sécuriser plus rapidement.

« En mettant en place cette série de mesures, nous nous assurerons d'être plus proactifs et d'offrir, à court terme, un déneigement de meilleure qualité à la population Montréalaise. La sécurité des Montréalais et des Montréalaises a toujours été une priorité et nous sommes prêts à relever les défis que l'hiver nous réserve », a conclu Jean-François Parenteau.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 15:47 et diffusé par :