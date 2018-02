Déclaration du Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes concernant le bien-être des enfants autochtones







TORONTO, Jan. 31, 2018 /CNW/ - Suite à la rencontre d'urgence de la semaine dernière sur la protection des enfants autochtones à Ottawa, convoquée par la ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott et la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, Carolyn Bennett, le conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes a publié la déclaration suivante :

En tant que défenseurs indépendants des enfants de 9 provinces et de 2 territoires, nous nous consacrons à la promotion du respect des droits de tous les enfants et les jeunes et, en particulier, leurs droits fondamentaux à la santé, la sécurité, l'éducation et au bien-être.

Les ministres fédéraux et autres ont déclaré que la surreprésentation des enfants et des jeunes autochtones pris en charge au Canada a atteint des proportions de «crise». Nous reconnaissons que cela représente un défi important pour notre pays, aggravé par l'héritage de la colonisation, les pensionnats, le racisme et l'extrême pauvreté.

Nous reconnaissons qu'il n'est pas de la seule responsabilité du gouvernement fédéral ou d'une province, d'un territoire, d'une nation autochtone, ou d'une organisation d'adresser cette surreprésentation. La recherche de solutions est une responsabilité partagée qui nécessite une attention et des actions concertées à travers le pays. Il doit impliquer la consultation de la communauté et inclure les voix des enfants et des jeunes qui continuent d'être négativement affectés par ces disparités non résolues.

En réponse aux commentaires des ministres et aux raisons de cette réunion, nous répondons en tant que témoins privilégiés. Dans nos juridictions, nous entendons quotidiennement des enfants autochtones, des jeunes et leurs familles parler de leurs expériences dans le système de protection de l'enfance. Nous sommes avec les enfants et les jeunes et nous espérons que leurs voix seront entendues directement. En tant que membres du CCCYA, nous sommes d'accord sur ce qui suit:



Nous reconnaissons que des solutions concertées comportant des mesures immédiates et à long terme sont nécessaires pour améliorer les conditions de vie et le bien-être des enfants et des jeunes des Premières nations, des Inuits et des Métis au Canada . Nous demandons des mesures immédiates et à long terme pour s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé de ces enfants et de ces jeunes, y compris un logement convenable, l'élimination de la pauvreté, l'amélioration des infrastructures et la sécurité de l'eau et de l'alimentation. Nous sommes engagés dans un processus de changement qui favorisera la réconciliation. Nous croyons que les voix des enfants et des jeunes font partie intégrante de tout processus conçu pour améliorer leur vie. Nous croyons que les peuples autochtones ont le droit inhérent à l'autodétermination, y compris le droit de prendre soin de leurs enfants. Comme l'a exprimé le CCCYA dans le cadre de notre déclaration de réconciliation lors des activités de clôture de la Commission de vérité et de réconciliation en juin 2015, nous demandons la mise en oeuvre des appels à l'action de la CVR. Nous reconnaissons l'impact négatif que la colonisation, les pensionnats indiens, le scoop des années 1960 et le système actuel de protection de l'enfance ont eu sur les enfants et les jeunes des Premières nations, des Inuits et des Métis. Nous croyons que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant est la pierre angulaire de tous les droits de l'enfant et que sa mise en oeuvre doit s'appuyer sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

À propos du Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes

Le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes est un regroupement d'ombudsmans et de représentants des enfants nommés par les gouvernements de neuf provinces et de deux territoires de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l'Ontario, du Québec, de la Saskatchewan et du Yukon. Les défenseurs sont des fonctionnaires indépendants du pouvoir législatif dans leur territoire de compétence respectif.

Conseil canadien des defenseurs des enfants et des jeunes

CONFIDENTIEL Liste de personnes-ressources

PROVINCE/ TERRITOIRE CCDEJ MEMBRE PERSONNE-RESSOURCE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ALBERTA

Bureau du défenseur des enfants et des jeunes

Bureau 600

9925, rue 109 Nord-Ouest

Edmonton (Alberta) T5K 2J8 Del Graff Défenseur des enfants et des jeunes Tim Chander Ligne directe : 780.638.4064 COLOMBIE-BRITANNIQUE

Représentante des enfants et des jeunes 1019, rue Wharf, 4e étage Victoria (Colombie-Britannique) V8W 2Y9 Bernard Richard

Représentant des enfants et des jeunes Jeff Rud Ligne directe : 250-356-0835 Cellulaire : 250-216-4725 Jeff.rud@rcybc.ca MANITOBA

Bureau du défenseur des enfants

100-346, avenue Portage

Winnipeg (Manitoba) R3C 0C3 Daphne Penrose Défenseure des enfants Ainsley Krone

Ligne directe : 204-988-7475

Ligne principale : 204-988-7472 akrone@childrensadvocate.mb.ca NOUVEAU-BRUNSWICK

Défenseur des enfants et de la jeunesse Child and Youth Advocate

548, rue York

C.P. 6000 Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 Norman J. Bossé, c.r. Défenseur des enfants et de la jeunesse Travis Daley Ligne directe :(506)-453-2789 travis.daley@gnb.ca TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR Défenseure des enfants et des jeunes

193, chemin LeMarchant St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 2H5 Jackie Lake-Kavanagh

Défenseure des enfants et des jeunes Wilma MacInnis Ligne directe : 709-753-3888 WilmaMacInnis@ocya.nl.ca NOUVELLE-ÉCOSSE

Bureau de l'ombudsman auprès des jeunes

Bureau 700 5670, chemin Spring Garden

C.P. 2152

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3B7 William A. Smith, Ombudsman Ron Crocker

Ligne directe : 902-424-2011 Ron.Crocker@novascotia.ca NUNAVUT Bureau du représentant de l'enfance et de la jeunesse C.P. 488 Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 Sherry McNeil-Mulak Représentante de l'enfance et de la jeunesse Kim Foster Gestionnaire des communications et de la sensibilisation du public Ligne directe : 867-975-5091 kfoster@rcynu.ca ONTARIO

Bureau de l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes

401, rue Bay, bureau 2200 Toronto (Ontario) M7A 0A6 Irwin Elman Intervenant provincial Akihiko Tse akihiko.tse@provincialadvocate.on.ca Cellulaire : 647-458-1204 Ligne directe : 416-325-5994



QUÉBEC

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

360, rue Saint-Jacques, 2e étage

Montréal QC H2Y 1P5 Camil Picard

Vice-président responsable du mandat jeunesse Geneviève Dorais-Beauregard Directrice adjointe éducation-coopération et communications Téléphone : 514-873-5146 (poste 211) Genevieve.Dorais-Beauregard@cdpdj.qc.ca SASKATCHEWAN Défenseur des enfants et des jeunes 500 - 350, 3e Avenue Nord Saskatoon (Saskatchewan) S7K 6G7 Corey O'Soup

Défenseur des enfants et des jeunes Dan Harder Ph: 306-933-6700 dharder@saskadvocate.ca YUKON Bureau du défenseur de l'enfance et de la jeunesse du Yukon 2070, 2e Avenue, bureau 19 Whitehorse (Yukon) Y1A 1B1 Annette King Défenseur de l'enfance et de la jeunesse Bengie Clethero Défenseure adjointe Téléphone : 867-456-5577 Bengie.clethero@ycao.ca

SOURCE Conseil canadien des défenseurs des enfants

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 15:32 et diffusé par :