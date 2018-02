La Fédération professionnelle des journalistes du Québec dénonce une tentative d'intimidation contre un de ses membres







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) s'inquiète du fait qu'un de ses membres, Louis-Samuel Perron, journaliste judiciaire du quotidien La Presse ait fait l'objet de tentative d'intimidation, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, la semaine dernière, au palais de justice de Montréal.

Un homme de 27 ans qui a des antécédents judiciaires aurait tenté d'empêcher le journaliste de publier un article de presse. Une enquête a été ouverte et un mandat d'arrestation a été émis contre lui.

Le président de la FPJQ, Stéphane Giroux, tient à rappeler que «les journalistes sont là pour constater et rapporter les faits, et qu'en aucun cas ils ne devraient faire l'objet de menaces ou de tentatives d'intimidation de qui que ce soit. Ce genre de comportement est un affront à la liberté de presse, et nous encourageons nos membres à dénoncer systématiquement aux autorités toute tentative d'intimidation. »

