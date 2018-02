L'Association des entrepreneurs de déneigement du Québec réagit favorablement au nouveau plan de la Ville de Montréal







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Association des entrepreneurs de déneigement du Québec (AEDQ) réagit favorablement à l'annonce de la Ville de Montréal à l'effet de créer une table de concertation afin d'échanger sur les meilleures pratiques en matière d'opérations de déneigement, avec les professionnels de l'industrie que l'AEDQ représente. Afin d'atteindre les objectifs de la Ville de Montréal, l'AEDQ estime que cette table doit également se pencher sur les différents paramètres de la gestion contractuelle dans le secteur du déneigement.

« Nous estimons que l'administration Plante a pris la bonne décision, dans les temps opportuns. La création de cette table est une demande unanime de notre secteur, afin de faciliter la communication avec la Ville de Montréal et, ultimement, améliorer le déneigement à Montréal. Évidemment, ce faisant, nous améliorerons aussi la sécurité des citoyens », déclare M. Mario Trudeau, directeur général de l'AEDQ.

Fondée en 1975, l'Association des entrepreneurs de déneigement du Québec (AEDQ) regroupe les principales entreprises du domaine du déneigement de la grande région de Montréal. L'AEDQ représente et défend les intérêts communs de ses membres auprès des interlocuteurs gouvernementaux et municipaux. Elle fait la promotion de services de déneigement professionnels et de qualité, le tout dans le respect des plus hauts standards en matière d'éthique et de déontologie.

