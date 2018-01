L'AMC ajoute sa voix à celles de l'Association médicale mondiale et d'autres organisations afin de condamner l'arrestation de dirigeants de l'Association médicale turque







OTTAWA, le 31 janv. 2018 /CNW/ - L'Association médicale canadienne, qui représente plus de 85 000 médecins au Canada, ajoute sa voix au groupe d'organisations qui condamnent l'arrestation de dirigeants de l'Association médicale turque plus tôt cette semaine :

« Nous souscrivons à la teneur des déclarations faites par nos collègues turcs selon lesquelles la guerre pose un problème de santé publique. Il est troublant que la liberté d'expression puisse entraîner l'emprisonnement de médecins qui se prononcent afin d'améliorer la santé de la population. La liberté d'expression est un droit humain fondamental et les médecins doivent pouvoir faire part de leurs connaissances sans crainte de représailles. »

Le président de l'AMC

Laurent Marcoux, M.D., M.Sc.

Créée à Québec en 1867, l'Association médicale canadienne (AMC) rassemble 85 000 médecins autour de questions nationales liées à la santé et à la médecine. La noble tradition de représentation de l'AMC a mené à certains des changements les plus importants dans les politiques de la santé au Canada. Pour les années à venir, l'AMC concentrera ses efforts sur la promotion de la santé de la population et du dynamisme de la profession.

