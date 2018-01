Air Creebec annonce une promotion sur ses vols Chibougamau - Montréal et sa participation au sommet sur le transport aérien régional







QUÉBEC, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Consciente de la problématique du coût des vols en région, Air Creebec désire prendre part activement à la recherche et à la mise en place de solutions. Plusieurs actions seront mises de l'avant dont une promotion sur ses vols Chibougamau - Aéroport Pierre-Elliott Trudeau Mtl à compter du 12 février prochain et sa participation au Sommet sur le transport aérien régional du 2 février 2018.

Une promotion attendue

En plus d'offrir des sièges à coût réduit du côté de Val-d'Or depuis plus de 2 ans, Air Creebec offrira, à compter du 12 février prochain, des sièges à partir de 252 $, taxes et service inclus (quantité limitée avec conditions) pour les vols entre Chibougamau et Montréal.

«?Nous avons entrepris l'évaluation de nos routes et du marché en région. Le Sommet nous aidera à analyser la situation et à mettre en place les bons moyens. Par contre, c'est important pour nous de prévaloir immédiatement les passagers de cette offre à rabais entre Montréal et Chibougamau.?» Tanya Pash, chef des opérations

«?La sécurité, la fiabilité, et le confort demeurent nos priorités. Tout en demeurant une entreprise humaine, nous comprenons le besoin des passagers en région éloignée et désirons les faire profiter de nos services offerts initialement aux communautés cries.?» Mathew Happyjack, président et chef de la direction

«?J'apprécie la relation avec Air Creebec dans son effort à offrir des services abordables pour la destination de Chibougamau et nous continuerons la réflexion pour développer les services.?» Manon Cyr, Mairesse de Chibougamau

Un acteur régional actif dans la recherche de solutions

Le 2 février prochain, Air Creebec participera au Sommet sur le transport aérien régional à Lévis. Conscientisée par les problématiques liées aux régions, l'entreprise désire participer à l'identification des défis, enjeux, problématiques et pistes de solutions à mettre en place.

À propos

Mis sur pied en 1982, Air Creebec est une compagnie aérienne régionale basée à Waskaganish, au Québec. L'entreprise exploite des vols réguliers, des services de nolisement et des services de cargo vers 16 destinations au Québec et en Ontario. Air Creebec est basée principalement aux aéroports de Val-d'Or, Montréal et Timmins, avec des pôles à Waskaganish, Chisasibi et Moosonee.

http://www.aircreebec.ca/francais/

SOURCE Air Creebec

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 14:29 et diffusé par :