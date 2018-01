Les employés d'Aliments Sofina s'unissent pour amasser plus d'un quart de million de dollars au profit d'organismes charitables pour enfants







MARKHAM, ON, le 31 janv. 2018 /CNW/ - Les employés d'Aliments Sofina Inc. à travers le Canada se sont unis pour amasser 270 753 $ au profit d'organismes de bienfaisance pour enfants en 2017. L'initiative de collecte de fonds connue sous le nom de Campagne bâtisseurs de rêves est orchestrée par la Fondation Sofina. Dans le cadre de la campagne, un groupe de bénévoles de chacune des succursales d'Aliments Sofina organise des événements et des activités de collecte de fonds tout au long de l'année pour appuyer la Fondation Rêves d'enfants, la Fondation Sunshine du Canada et les Manoirs Ronald McDonald.

«L'argent recueilli aura des répercussions sur d'innombrables familles partout au Canada», a déclaré Michael Latifi, fondateur, Chairman & CEO d'Aliments Sofina. « Un engagement fort envers la citoyenneté communautaire est d'une grande importance pour nous et est une priorité pour nous, et cette campagne était une indication claire que nos employés et nos partenaires partagent ces mêmes valeurs. Avec le soutien indéfectible et la générosité de nos employés et partenaires, la campagne a dépassé nos attentes les plus élevées. »

«Nous avons eu l'occasion de visiter chacun des sites d'Aliments Sofina à travers le Canada pour nous assurer que tous nos employés étaient conscients de l'impact de la campagne et pour les familiariser avec le travail de nos partenaires caritatifs», a ajouté Umeeda Madhany, vice-présidente de la Sofina Foundation, la branche caritative d'Aliments Sofina Inc. « La visite a également été l'occasion de remercier chacun de nos employés pour leur engagement et leur générosité tout au long de l'année. Je suis toujours émue d'être témoin de l'esprit altruiste et du sentiment de fierté qui règnent à travers l'organisation. »

À ce jour, la campagne a recueilli plus de 770 000 $ au cours de ses quatre années d'existence. Cela comprend un jumelage de chaque dollar par Aliments Sofina Inc. chaque année, ce qui double l'impact de la campagne. La Fondation Sofina cherche maintenant à franchir la barre des 1 000 000 $ en 2018 lors du 5e anniversaire de la campagne.

À PROPOS DE LA FONDATION SOFINA

La Fondation Sofina est le volet de bienfaisance de Sofina Foods Inc. Créée en 2007 en vue de soutenir des causes pour les enfants éprouvant des difficultés, la Fondation a fièrement établi de nombreux partenariats avec d'autres organismes de bienfaisance partout au Canada et aux États-Unis en vue d'avoir une incidence positive sur les collectivités dans lesquelles elle mène ses activités. À ce jour, la Fondation Sofina a recueilli plus de 3,2 millions de dollars pour les enfants et a reçu son statut caritatif officiel au début de l'année 2014.

À PROPOS D'ALIMENTS SOFINA INC.

Aliments Sofina Inc. est une société canadienne privée dont le siège social est situé à Markham, en Ontario, qui offre des produits alimentaires savoureux de qualité supérieure pour les consommateurs. Chef de file au pays dans le secteur des produits primaires et du traitement de produits de protéine, tant pour la vente au détail que la restauration, Aliments Sofina propose un vaste éventail de produits de porc, de boeuf, de dinde et de poulet, sous ses propres marques et sous des marques privées. La famille de marques de Sofina est composée de : Cuddy, Lilydale, Janes, Mastro, San Daniele, Fletcher's, Vienna et Zamzam. Aliments Sofina exploite actuellement 16 installations de production homologuées HACCP au Canada ainsi que trois écloseries, et compte plus de 4 700 employés. Pour en apprendre plus au sujet d'Aliments Sofina, visitez www.sofinafoods.com.

