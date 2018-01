Semaine québécoise de la canne blanche - Accessibilité universelle : Les personnes aveugles et malvoyantes du Québec souhaitent aider les élus à y voir plus clair







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Les personnes ayant une déficience visuelle doivent composer quotidiennement avec de nombreuses difficultés. À l'occasion de la prochaine édition de la Semaine québécoise de la canne blanche, qui aura lieu cette année du 4 au 10 février, les élus municipaux provinciaux et fédéraux sont invités à afficher leur soutien aux personnes malvoyantes en relevant un défi pour les sensibiliser à ces réalités vécues par plus de 300 000 personnes au Québec.

Plusieurs organismes communautaires militent en faveur d'aménagements favorisant l'accès pour tous aux lieux publics et à l'information. En effet, si les avancées technologiques et réglementaires ont pu contribuer ces dernières années à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap visuel, d'importantes barrières existent toujours, freinant ainsi l'atteinte de l'égalité pour ces personnes.

Plusieurs mesures sont à la portée des élus de tous les paliers de gouvernement afin d'abaisser ces barrières. C'est pourquoi des associations de personnes en situation de handicap visuel souhaitent aider des conseillers municipaux, maires et députés de plusieurs régions à y voir plus clair en matière d'accessibilité universelle, par l'organisation d'activités se voulant ludiques et pédagogiques.

Les représentants des médias sont également conviés à assister à ces activités. Il est possible de connaître les détails des activités organisées à l'occasion de la Semaine québécoise de la canne blanche en consultant la page Facebook « Semaine québécoise de la canne blanche » ou en contactant la ou les associations des personnes handicapées visuelles de votre région administrative. Les élus n'ayant pas reçu d'invitation et souhaitant afficher leur appui aux personnes ayant une déficience visuelle peuvent également s'adresser à leur association régionale.

À propos de la Semaine de la canne blanche

Lorsqu'elle a été inventée, la canne blanche a permis d'augmenter la qualité de vie de ses utilisateurs. Elle représente la liberté et l'autonomie. Depuis 1947, la première semaine de février est reconnue au Canada comme étant la « Semaine de la canne blanche ». De nos jours, cette semaine est l'occasion de sensibiliser la population à la réalité des personnes vivant avec une perte de vision.

