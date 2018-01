Ninepoint Partners LP va acquérir le droit de gérer le Fonds UIT Alternative Health







TORONTO, 31 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP (Partenaires Ninepoint) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec Redwood Asset Management Inc. en vue d'acquérir le droit de gérer le Fonds UIT Alternative Health (le Fonds), conformément aux contrats importants du Fonds. Faircourt Asset Management Inc. continuera à agir à titre de sous-conseiller du Fonds pendant et après la transaction proposée et aucune modification ne sera apportée aux objectifs ou aux stratégies de placement du Fonds.



Après la clôture de la transaction proposée, le fiduciaire du Fonds changera de Redwood Asset Management Inc. à Partenaires Ninepoint et une nouvelle déclaration de fiducie régira le Fonds. L'auditeur du Fonds passera d'Ernst & Young LLP à KPMG LLP. De plus, il y aura une augmentation des frais imputés au Fonds.

La transaction proposée est assujettie à la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires et à l'approbation des porteurs de parts du Fonds. Les détails concernant les modifications figureront dans les documents de réunion qui seront postés aux porteurs de parts du Fonds. Si les approbations requises sont obtenues, la transaction proposée devrait être conclue en avril 2018.

À propos de Partenaires Ninepoint

Partenaires Ninepoint est un gestionnaire de placements indépendant qui s'engage à ajouter de la valeur aux portefeuilles des investisseurs, tout en contribuant à différencier les activités des conseillers.

Établi à Toronto, Partenaires Ninepoint a assumé la gestion de portefeuille des actifs diversifiés canadiens de Sprott Asset Management (SAM), y compris des fonds de couverture et des fonds communs de placement gérés activement, tout en offrant des stratégies de premier plan en ressources et métaux précieux grâce à une relation de sous-conseil exclusive avec SAM. La nouvelle société supervise environ trois milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Rendez-vous à l'adresse www.ninepoint.com/fr/ pour en apprendre davantage.

À propos de Faircourt Asset Management Inc.

Faircourt Asset Management Inc. est une société de gestion de placements appartenant à ses employés, largement reconnue comme innovatrice dans le secteur des fonds au Canada. Faircourt a été fondée en 2002 et est connue pour ses solutions de placement novatrices. Faircourt a créé le Fonds UIT en 2016, offrant des thèmes de placement uniques aux investisseurs canadiens. La société gère et conseille des fonds de placement à capital fixe, des fonds communs de placement et des mandats institutionnels avec des actifs administrés d'environ 650 millions de dollars.

Rendez-vous à l'adresse www.faircourtasssetmgt.com et www.uitfunds.com pour en apprendre davantage.

À propos de Redwood Asset Management Inc.

Redwood Asset Management Inc. est un gestionnaire de fonds de placement établi à Toronto qui se concentre sur la prestation de solutions de placement uniques gérées par des gestionnaires de placements mondiaux spécialisés aux investisseurs canadiens. Redwood Asset Management Inc. est une filiale en propriété exclusive de Purpose Investments Inc., qui gère un actif de plus de 4,9 milliards de dollars. Vous trouverez plus de renseignements sur les offres de produits de Redwood à l'adresse www.redwoodasset.com

