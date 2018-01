Nouvelle forte progression d'Adomos en 2017







Chiffre d'affaire 2017 en forte hausse de + 26,7%

Produits d'exploitation en croissance de + 17,5%

Excellentes perspectives pour 2018

KEUR 2017 2016 % Chiffre d'affaires 7 535 5 948 26,7% Total Produits d'exploitation 8 616 7 334 17,5% Chiffres sociaux non audités

Avec un chiffre d'affaires facturé en progression de + 1 587 K? par rapport à 2016 (+26,7%), Adomos réalise en 2017 une de ses meilleures performances depuis 10 ans, affichant une croissance du CA en valeur absolue significativement supérieure à celle de l'exercice précédent (qui avait été de + 1 208 K?). Les autres produits d'exploitation affichant une légère réduction de 305 K? du fait d'une meilleure rotation du stock de réservations, le total des produits d'exploitation est en hausse de + 17,5% à 8 616 K?.

Grâce à cette performance, Adomos devrait être en mesure d'annoncer une forte augmentation de son résultat d'exploitation pour l'exercice 2017, de même que de son résultat net qui sera de plus renforcé par les importantes plus-values financières réalisées au cours de l'exercice.

2017 : 5ème année consécutive de forte croissance

Adomos affiche en 2017 sa cinquième année consécutive de progression avec des produits d'exploitation 8 616 K?, soit + 17,5 %.

Plus significatif encore : la croissance de 26,7% du Chiffre d'affaires facturé, qui atteint son plus haut niveau depuis 10 ans à 7 535 K?, sous l'effet de la double hausse de l'activité Marketing-lead en progression de 21 % et du CA immobilier en croissance de 30%.

Ces performances sont d'autant plus remarquables que le marché de la vente en Loi Pinel a été ralenti au second semestre par les incertitudes fiscales provoquant l'attentisme de certains investisseurs et le report sur 2018 de nombre de décisions d'investissements, ce qui devrait au final être très favorable pour l'exercice 2018.

Excellentes perspectives pour 2018

2018 devrait de nouveau être une excellente année, avec une nouvelle croissance attendue de ses deux activités historiques et l'émergence du nouveau pôle foncier.

Poursuivre une forte progression des deux activités historiques

Adomos mène à cet effet plusieurs actions conjointes.

Pour booster l ' activité Marketing- leads , Adomos lancera au mois de février un nouveau site internet public permettant d'accéder à près de 20 000 appartements neufs, soit un large échantillon des programmes immobiliers distribués, que tous les Internautes pourront librement consulter et pour lesquels ils pourront solliciter Adomos ou ses partenaires.

Ces programmes concerneront l'investissement locatif mais également la résidence principale, ouvrant ainsi à Adomos un nouveau marché pour son activité de marketing-leads.

Un communiqué de presse spécifique annoncera la mise en ligne de ce site.

Pour l ' activité de vente immobilière , la confirmation de la pérennité du dispositif Pinel jusqu'en 2021 conjuguée à un niveau de taux d'intérêts historiquement bas ouvre désormais la voie à une solide croissance du marché pour les prochaines années.

Afin de poursuivre sa progression sur ce marché porteur, Adomos compte :

passer en 2018 de 50 à 70 commerciaux indépendants actifs afin de mieux couvrir le territoire, 5 nouveaux conseillers ayant déjà été recrutés en janvier 2018,

augmenter le nombre de RDV par conseiller grâce à un effort marketing encore plus ciblé,

améliorer le taux de ventes par rendez-vous et par conseiller en continuant d'élargir la gamme de produits, notamment aux SCPI et à l'immobilier ancien.

Développer le nouveau pôle foncier

Dans le cadre de la mise en place de son plan stratégique à cinq ans (2018-2022), Adomos développe une nouvelle activité de foncière ayant les objectifs suivants :

Acquisition d'immeubles d'habitation en province avec une décote de 30% par rapport aux lots diffus et ayant une rentabilité locative brute de 10% en moyenne.

Mise en copropriété des immeubles, puis adossement à une assurance contre les loyers impayés et la vacance locative via Adomos Gestion Immobilière,

Arbitrage entre conservation des immeubles pour un revenu récurrent et vente à la découpe via les vendeurs du réseau d'Adomos.

Après avoir acquis son premier immeuble en 2017, Adomos a signé le 30 janvier 2018 la promesse de vente de sa seconde acquisition. Il s'agit d'un immeuble situé dans l'Aude, d'une valeur de 225 000 ?, sans travaux, générant un loyer de 23 400 ?, soit une rentabilité brute de 10,4%, financé par un crédit portant sur 75% de l'acquisition.

Adomos étudie en outre actuellement l'acquisition de plusieurs autres immeubles et a obtenu un accord de principe de financement bancaire complémentaire de celui déjà en cours (cf. communiqué du 5/09/2017). Les acquisitions se feront si l'ensemble des critères établis par Adomos sont respectés à l'issue des négociations en cours.

L'année 2018 permettra ainsi de valider les hypothèses de développement sur cette nouvelle activité qui pourrait à terme contribuer fortement aux résultats et de confirmer les grandes ambitions d'Adomos sur ce marché.

Informations sur les BSA restant à exercer

Adomos informe le marché que les BSA dont les échéances étaient décembre 2017 et janvier 2018 n'ont pas été exercés et sont donc caducs. Le tableau actualisé des BSA et instruments dilutifs restant à exercer est le suivant :

Nombre Date de d'actions Directoire ou potentielles Date de conseil Prix restant à l'assemblée d'administration d'exercice créer au Date limite générale 31/01/2018 d'exercice BSA 03/04/2013 28/05/2013 0,52 EUR 384 615 29/05/2018 BSA 03/04/2013 27/06/2013 0,39 EUR 312 821 27/05/2018 BSA COTES ATTRIBUES GRATUITEMENT AUX ACTIONNAIRES 03/04/2017 03/04/2017 0,91 EUR 4 498 621 12/04/2019

Adomos confirme être éligible au PEA-PME pour 2018.

Calendrier Financier

31 mars 2018 au plus tard : publication des résultats annuels 2017

4 avril 2018 : participation au Real Estate Event

16 et 17 avril 2018 : participation au Small Cap Event

30 avril 2018 au plus tard : mise en ligne des comptes audités

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est le spécialiste français de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. http://www.adomos.com/infofi

