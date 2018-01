Sociétés irlandaises unies de Montréal 63e Soirée de sélection de la reine et des princesses







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Pour la 63e année de suite, les Sociétés irlandaises unies de Montréal organisent une soirée de sélection pour choisir une reine et quatre princesses pour régner au défilé de la Saint-Patrick le plus ancien au Canada.

À l'origine un concours de popularité dont le gagnant a été choisi par applaudissements de la foule, la Soirée de sélection est aujourd'hui un concours de discours publique ouvert aux femmes célibataires d'origine irlandaise entre 18 et 25 ans vivant à Montréal qui est jugé par un panel de sept juges distingués. Les invités seront également divertis avec la chanson, la danse et la comédie durant la soirée



La soirée débutera à 19h avec des formalités où le grand prévôt et le premier officier du défilé seront présentés à la communauté, continuant avec le concours et divertissement. Les résultats du concours seront dévoilés entre 22h30 et 23h00.

Samedi 3 février à 19h00

EVO Vieux-Montréal

777, rue Robert-Bourassa,

Montréal (Québec) H3C 3Z7

