Vivendi, avec les jeux Gameloft, est le premier éditeur mondial de jeux mobile en nombre de téléchargements







January 31, 2018

Les jeux Gameloft se hissent dans le Top du classement 2017 établi par App Annie

Vivendi, en tant que groupe, se classe premier éditeur de jeux mobile en nombre de téléchargements sur App Store et Google Play combinés selon App Annie.

« Nous sommes fiers de mener une fois de plus le groupe Vivendi au sommet des classements App Annie. Cela témoigne de la capacité de Gameloft à toujours aller de l'avant et à constamment s'adapter aux changements du marché. Avec plus de 2,5 millions de téléchargements par jour sur toutes les plateformes, Gameloft est une entreprise de renommée mondiale qui conserve sa position de leader dans l'industrie des jeux mobile », explique Stéphane Roussel, Président-Directeur Général de Gameloft.

À l'avant-garde de la technologie mobile, Gameloft est toujours la première à lancer des jeux de haute qualité sur les nouvelles plateformes. C'est grâce à son engagement en matière d'innovation que des millions de joueurs choisissent de télécharger les jeux Gameloft. Des premiers jeux java et 3D à la révolution de l'écran tactile, Gameloft a passé plus de 18 ans à se perfectionner dans l'art de créer des jeux mobiles accessibles à tous et le leader qu'il est continuera à offrir les meilleures expériences mobiles. Cette excellence a permis à l'entreprise de se hisser dans le Top du classement App Annie 2017.

