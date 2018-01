Bell Cause pour la cause soutient l'innovation au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause a annoncé aujourd'hui la remise d'un don de 500?000 $ à la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (FIUSMM) pour le soutien de projets innovateurs au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (CR-IUSMM), incluant le développement d'applications mobiles qui améliorent le quotidien de personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.

L'annonce de ce don a été faite par Martine Turcotte, vice-présidente exécutive, Québec, de Bell, au cours d'une table ronde sur la santé mentale et le travail organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Les trois coprésidents de la campagne majeure de financement Donnez un peu, beaucoup, à la folie de la FIUSMM, Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, Yvon Charest, président et chef de la direction de iA Groupe financier et Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec, ont aussi pris part à cette table ronde en compagnie de Marc Corbière, chercheur et titulaire de la Chaire de recherche en santé mentale et travail au CR-IUSMM.

« Bell Cause pour la cause est fière de contribuer au développement d'innovations technologiques qui permettent aux patients d'être mieux outillés dans la gestion de leur santé mentale, pour ainsi se rétablir plus rapidement, a affirmé Mme Turcotte. Les projets de recherche novateurs du CR-IUSMM permettent de développer des traitements personnalisés qui favoriseront le bien-être des Québécois vivant avec la maladie mentale. »

Le don de Bell Cause pour la cause sera dédié au démarrage de nouveaux projets de recherche qui tenteront de prédire la durée d'hospitalisation, le risque de réhospitalisation et les comportements violents des patients récemment admis à l'urgence psychiatrique. Ces projets seront réalisés par l'entremise de la Banque Signature du CR-IUSMM.

Le don permettra aussi de soutenir le développement et l'amélioration d'applications mobiles destinées à la détection, au traitement et au rétablissement des personnes présentant des problèmes de santé mentale. Ces innovations apporteront un soutien thérapeutique supplémentaire aux victimes d'intimidation ainsi qu'aux personnes souffrant de stress chronique, de dépression et de symptômes psychotiques liés à la schizophrénie.

« La recherche est au coeur de l'amélioration de la qualité de vie des patients, a affirmé Stéphane Guay, directeur scientifique du CR-IUSMM. C'est grâce à la générosité de Bell Cause pour la cause, un précieux partenaire, qui croit à l'importance de la recherche en santé mentale que des projets de recherche innovants peuvent être mis de l'avant. Les technologies numériques font partie de notre quotidien, que ce soit pour s'informer, se divertir ou contrôler une maladie comme le diabète ou de l'hypertension artérielle. Il est tout à fait naturel d'utiliser les avantages de ces outils pour améliorer le quotidien de personnes atteintes de troubles de santé mentale. »

« Je suis reconnaissant de l'appui important que nous recevons du milieu des affaires pour notre campagne majeure de financement, a déclaré Martin Gagnon, président du conseil d'administration de la FIUSMM et coprésident et cochef de la direction de la Financière Banque Nationale. Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de Bell Cause pour la cause à la sensibilisation aux réalités de la maladie mentale. Depuis de nombreuses années, Bell Cause pour la cause a contribué à démystifier les troubles de santé mentale, aidant à lutter contre la stigmatisation, mais surtout, a permis d'entreprendre une grande discussion ouverte sur la question. La Fondation est fière de pouvoir compter sur un partenaire aussi engagé. »

La Journée Bell Cause pour la cause a lieu aujourd'hui même

La FIUSMM et le CR-IUSMM se joignent à Bell pour inviter tout le monde à prendre part à la conversation sur la santé mentale qui a lieu aujourd'hui. Pour chacune des interactions suivantes qui se produiront aujourd'hui, Bell versera 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale, sans coûts additionnels pour les participants :

Appels et messages texte : Chaque message texte envoyé et chaque appel mobile ou interurbain effectué par les clients de Bell

Twitter : Chaque tweet utilisant le mot-clic #BellCause, y compris l'émoji Bell Cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation du filtre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et visionnement de la vidéo

La Journée Bell Cause pour la cause 2017 a établi de nouveaux records, alors que 131?705?010 messages de soutien ont été envoyés, ce qui a fait croître le financement de Bell à l'égard de la santé mentale au Canada de 6?585?250,50 $. Le mot-clic #BellLetsTalk (l'équivalent anglais de #BellCause) a été le plus utilisé au Canada en 2017, et est maintenant le mot-clic le plus utilisé de tous les temps sur Twitter au Canada.

Avec 729?065?654 interactions de la part de Canadiens au cours des sept dernières journées Bell Cause pour la cause, l'engagement total de Bell à l'égard de la santé mentale, qui a commencé par un don initial de 50 millions $ en 2010, s'élève maintenant à 86?504?429,05 $. Bell prévoit que son engagement atteindra au moins 100 millions $ en 2020.

Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

À propos de la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Depuis 35 ans, La Fondation s'engage à soutenir des projets cliniques et scientifiques qui ne visent plus uniquement à diminuer les symptômes de la maladie mentale et à traiter la clientèle, mais à assurer le rétablissement de la personne de façon à maintenir un lien solide avec sa communauté et ainsi favoriser sa réinsertion en société. À travers, la recherche et l'expertise des chercheurs de l'IUSMM, l'augmentation des connaissances scientifiques permet de prodiguer des soins de santé toujours plus efficaces aux personnes atteintes de troubles de santé mentale. Pour en savoir plus, visitez www.unpeubeaucoupalafolie.org.

À propos de la Banque Signature

La Banque Signature est la plus vaste banque de données biologiques, psychosociales et cliniques de personnes atteintes de problèmes de santé mentale, et la seule étude au monde qui collecte des données auprès d'usagers de l'urgence psychiatrique. Elle vise à faire progresser la recherche en santé mentale, à évaluer la santé physique et mentale des personnes volontaires admises à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et de permettre aux cliniciens de personnaliser le traitement sur la base d'indicateurs psychosociaux et médicaux significatifs. Pour en savoir plus, visitez www.banquesignature.ca.

