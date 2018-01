Invitation aux médias - Annonce concernant le programme Aide au compostage domestique et communautaire







QUÉBEC, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, invite les représentants des médias à une conférence de presse portant sur le programme d'Aide au compostage domestique et communautaire (ACDC). Elle sera accompagnée de M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, et de Mme Sonia Gagné, présidente-directrice générale p. i. de RECYC-Québec.

Date : Le jeudi 1er février 2018



Heure : 14 h 30



Lieu : MRC de Montmagny

Édifice Amable-Bélanger

6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, salle 302, Montmagny

SOURCE : INFORMATION :



Anne-Hélène Couturier, attachée de presse

Cabinet de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3911 Relations médias

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

