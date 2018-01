Dynacor obtient le feu vert de la communauté locale pour des sondages exploratoires à Tumipampa







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 31 jan. 2018) - Mines d'or Dynacor inc. (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) (Dynacor ou la Société) a le plaisir d'annoncer que la Société a reçu l'accord de la communauté locale pour procéder à des sondages exploratoires dans la zone de minéralisation disséminée de son projet aurifère de Tumipampa. Dynacor va maintenant déposer une demande de permis d'exploration auprès du Ministère de l'énergie et des mines du Pérou. Après la saison des pluies, la Société entamera une campagne de sondages sur des sites hautement prioritaires.

Dynacor souhaite aussi publier les résultats d'échantillonnage importants obtenus, au troisième trimestre de 2017, dans la zone de minéralisation aurifère disséminée de Tumipampa. La minéralisation des échantillons prélevés a été étudiée par spectroradiométrie et photomicrographie.

Quelques points marquants de l'exploration

Or : 25% des 104 échantillons de surface en cannelure avaient une teneur anomale en or dépassant 0,05 g/t ou (0,05 ppm) : de 0,05 à 16,52 g/t;

25% des 104 échantillons de surface en cannelure avaient une teneur anomale en or dépassant 0,05 g/t ou (0,05 ppm) : de 0,05 à 16,52 g/t; Argent : 28,8% des 104 échantillons de surface en cannelure avaient une teneur anomale en argent dépassant 1,5 g/t (1,5 ppm) : de 1,5 à 268 g/t;

28,8% des 104 échantillons de surface en cannelure avaient une teneur anomale en argent dépassant 1,5 g/t (1,5 ppm) : de 1,5 à 268 g/t; Cuivre : 26,9 % des 104 échantillons de surface en cannelure avaient une teneur en cuivre dépassant 100 ppm : de 100 à 762 ppm;

26,9 % des 104 échantillons de surface en cannelure avaient une teneur en cuivre dépassant 100 ppm : de 100 à 762 ppm; Molybdène : 22,1% des 104 échantillons avaient une teneur en molybdène dépassant 5 ppm : de 5 à 66,64 ppm;

22,1% des 104 échantillons avaient une teneur en molybdène dépassant 5 ppm : de 5 à 66,64 ppm; Plomb : 11,5% des 104 échantillons avaient une teneur en plomb dépassant 250 ppm : de 250 à 3719 ppm; et

11,5% des 104 échantillons avaient une teneur en plomb dépassant 250 ppm : de 250 à 3719 ppm; et Particules d'or libres : la photomicrographie à haute définition a révélé la présence de grains d'or libres dans une matrice épithermale fortement altérée dans les quartzites.

Échantillonnage de surface

Au troisième trimestre de 2017, une campagne d'échantillonnage de surface a ciblé la zone bréchifiée de Sumac, mesurant 600 mètres de long sur 300 mètres de large et située au sud-est de la zone de minéralisation aurifère disséminée de Tumipampa. Dans cette zone, la minéralisation est délimitée par les failles Diana et Adriana (voir figures 1a et 1b). Les résultats figurent au tableau 1 et présentent des pourcentages importants d'échantillons anomaux.

Tableau 1. Teneurs anomales dans 104 échantillons prélevés dans la brèche Sumac (Tumipampa, 2017) Élément Teneur limite

anomale (ppm) Nombre

d'échantillons % du total Fourchette

de teneurs Or - Au 0,05 26 25% 0,05 à 16,52 g/t Argent - Ag 1,50 30 28,8% 1,50 à 268 g/t Cuivre - Cu 100,00 28 26,9% 100 à 762 ppm Molybdène - Mo 5,00 23 22,1% 5,00 à 66,6 ppm Plomb - Pb 250,00 12 11,5% 250 à 3719 ppm

Études minéralogiques

L'étude de la minéralogie des échantillons de roches altérées a été faite avec un spectroradiomètre TERRASPEC (TerraSpec 4 Hi-Res). Des échantillons ont aussi été sélectionnés pour une étude avec un microscope de photomicrographie afin de déterminer précisément leur composition minéralogique.

Les données obtenues avec le spectroradiomètre ont démontré de façon concluante la présence de minéraux d'altération tels que la dickite, la kaolinite, l'alunite, l'illite et la séricite qui se forment par des processus d'altération épithermale. Lorsqu'on les trouve dans une matrice altérée épithermale, ces altérations minérales sont souvent associées à des valeurs anomales en or, argent, antimoine, arsenic et baryum (voir photo 1 et photo 2).

Comme illustré sur la photo 2, des grains d'or (d'environ 20-30 microns) présents dans une matrice de limonite ont été identifiés dans des échantillons prélevés dans des brèches de quartzite d'origine hydrothermale.

Exploration en 2018

Cette année, Dynacor s'apprête à lancer un programme de sondages exploratoires dans la zone de minéralisation aurifère disséminée. Les cibles de forage ont été définies d'après les données géologiques disponibles - notamment les données indiquées dans ce communiqué de presse, les données d'échantillonnage géochimique historique, la réinterprétation des données géophysiques et les recommandations d'experts indépendants (en gisements aurifères de type disséminé) qui ont visité la propriété à l'automne dernier.

Le programme de sondages commencera juste après la saison des pluies et ciblera la zone de minéralisation aurifère disséminée, en particulier la zone bréchifiée de Sumac. Un budget de 2 à 2,5 millions de dollars US a été approuvé pour les prochains 18 à 24 mois.

Profil de Mines d'or Dynacor Inc.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d'expérience. En 2017, la Société a produit 79 897 onces d'or, ce qui correspond à une augmentation de 9% par rapport à 2016 (73 477 onces d'or). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Mines d'or Dynacor Inc. (TSX:DNG)

Site web : http://www.dynacor.com

Twitter : http://twitter.com/DynacorGold

Facebook : http://www.facebook.com/pages/Dynacor-Gold-Mines-Inc/222350787793085

Actions en circulation : 39 596 344

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 12:33 et diffusé par :