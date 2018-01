Dévoilement des lauréats du concours « Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale » de cette année, qui misent sur le succès de la région en tant que pôle de recherche et d'innovation







OTTAWA, le 31 janv. 2018 /CNW/ - Si vous demandez aux Canadiens quel secteur leur vient à l'esprit lorsque vous mentionnez la région de la capitale nationale, ils vous répondront invariablement « le gouvernement fédéral ». Même s'il est vrai que le secteur public joue un rôle central dans l'économie de la région, bien des gens sont étonnés d'apprendre que la région de la capitale nationale est également un pôle de recherche et d'innovation. En fait, il s'agit de l'une des régions du Canada où la population est la plus instruite, alors qu'environ 61 % des travailleurs qui y habitent détiennent un diplôme postsecondaire. En raison de ce bassin de talents unique, les employeurs de la région sont dans une position des plus favorables à l'innovation et ils sont résolument tournés vers l'avenir. Le nec plus ultra de ces organisations a été reconnu aujourd'hui alors que les lauréats du concours des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour l'année 2018 ont été dévoilés par les éditeurs du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada de Mediacorp Canada Inc.

« La région de la capitale nationale est largement reconnue comme un pôle attirant les personnes les plus talentueuses et les plus compétentes », a déclaré Richard Yerema, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, dont relève l'administration du concours. « La région possède une solide base d'entreprises de technologie et d'employeurs du secteur public, en plus d'offrir de multiples possibilités aux personnes intéressées par l'élaboration de politiques et le changement social. »

« Nous trouvons dans la région de la capitale nationale un des marchés du travail les plus concurrentiels du Canada , a soutenu Anthony Meehan, éditeur du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada à Mediacorp Canada Inc. Ici, les employeurs ont besoin d'en faire plus pour attirer les personnes les plus talentueuses, car ils font affaire avec une main-d'oeuvre fortement scolarisée qui comprend et apprécie les avantages et les politiques des RH progressistes que de nombreux employeurs de la région offrent. »

Voici des projets dignes de mention que les éditeurs ont choisis cette année :

Adobe Systems Canada encourage le perfectionnement continu des employés par l'entremise de programmes de formation internes et en ligne et de généreuses subventions d'études (pouvant s'élever à plus de 10 000 $) pour des cours et des programmes en lien avec le poste de l'employé.





encourage le perfectionnement continu des employés par l'entremise de programmes de formation internes et en ligne et de généreuses subventions d'études (pouvant s'élever à plus de 10 000 $) pour des cours et des programmes en lien avec le poste de l'employé. Le fournisseur de sondage et d'évaluation d'applications SurveyMonkey Canada soutient les employés qui sont de nouveaux parents grâce à des prestations complémentaires de congé de maternité et de congé parental (y compris pour les parents qui adoptent), représentant 100 % du salaire jusqu'à un maximum de 16 semaines.





soutient les employés qui sont de nouveaux parents grâce à des prestations complémentaires de congé de maternité et de congé parental (y compris pour les parents qui adoptent), représentant 100 % du salaire jusqu'à un maximum de 16 semaines. Emploi et Développement social Canada fait la promotion de l'expérimentation et de la collaboration grâce au laboratoire de l'innovation de son siège social à Gatineau , et organise annuellement le Salon de l'innovation afin de souligner certains des projets les plus innovateurs de l'organisation.





fait la promotion de l'expérimentation et de la collaboration grâce au laboratoire de l'innovation de son siège social à , et organise annuellement le Salon de l'innovation afin de souligner certains des projets les plus innovateurs de l'organisation. Hydro Ottawa encourage les idées novatrices des employés grâce à un programme unique (« Amp Up ») qui fournit des jours de vacances supplémentaires aux employés dont les suggestions sont choisies aux fins de suivi.





encourage les idées novatrices des employés grâce à un programme unique (« Amp Up ») qui fournit des jours de vacances supplémentaires aux employés dont les suggestions sont choisies aux fins de suivi. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada encadre la prochaine génération de talents par l'entremise de stages rémunérés, de stages coopératifs et d'emplois d'été, en plus de mettre sur pied un réseau intéressant pour employés (« Renaissance ») grâce auquel les nouveaux professionnels ont de nombreuses occasions de se rencontrer.

Le concours des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale, qui existe depuis 2006, est une distinction spéciale qui vise à reconnaître les employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs à l'échelle de la région sont évalués par les éditeurs du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada au moyen des mêmes critères que pour le concours national : 1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés aux autres organisations du même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes. Ce concours annuel est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans la région d'Ottawa-Gatineau; les employeurs de toute taille peuvent présenter leur candidature, qu'ils oeuvrent dans le secteur privé ou public.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada , qui comprend 18 concours régionaux et spécialisés joignant plus de 15 millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux. Mediacorp exploite également Eluta.ca (en anglais), le moteur de recherche d'emploi le plus important au Canada, qui comprend des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada et qui est maintenant consulté par presque sept millions d'utilisateurs au Canada chaque année. En collaboration avec Willis Towers Watson, Mediacorp organise également le Sommet des meilleurs employeurs (en anglais), le congrès le plus important au Canada pour les cadres supérieurs en ressources humaines.

Vous trouverez ci-jointe la liste complète des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour 2018. L'identité des lauréats a été annoncée dans un magazine spécial publié dans le journal Ottawa Citizen ce matin. Les raisons de ce choix ainsi que des centaines d'autres histoires et photos ont aussi été publiées ce matin par les éditeurs et vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours (en anglais).

Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale

de 2018

Adobe Systems Canada Inc.

Collège Algonquin des arts appliqués et de technologie

Caisse Alterna

Banque du Canada

Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Agence du revenu du Canada (ARC)

Patrimoine canadien

Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)

Université Carleton

Casino du Lac-Leamy

Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO)

Centre de la sécurité des télécommunications (CST)

Ministère des Finances Canada

Ministère des Pêches et des Océans et Garde côtière canadienne

Producteurs d'oeufs du Canada

Emploi et Développement social Canada

Ingénieurs Canada

Exportation et développement Canada

Santé Canada

Administration de la Chambre des communes

Hydro Ottawa

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

La Cité

Lumentum

Conseil médical du Canada

Hôpital Montfort

NAV CANADA

Nutrition International

Bureau du secrétaire du gouverneur général

The Ottawa Catholic School Board

Société de logement communautaire d'Ottawa

Hôpital d'Ottawa

Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP / s.r.l.

Pythian Group Inc.

The Royal

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh

Statistique Canada

SurveyMonkey Canada Inc.

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Trend Micro Canada Technologies Inc.

Universités Canada

Université d'Ottawa

Welch LLP

