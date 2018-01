Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 : Investissements de 6,383 milliards de dollars dans les actifs montréalais







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et le président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances, M. Benoit Dorais, ont présenté le Programme triennal d'immobilisations (PTI) de la Ville de Montréal pour la période 2018-2020. Le PTI regroupe un ensemble de projets et programmes d'investissement que la Ville compte réaliser ou entreprendre au cours des trois prochaines années. Ainsi, le PTI 2018-2020 prévoit des investissements de 6 383 M$ au cours des trois prochaines années.

« Les projets détaillés dans ce premier PTI de notre administration répondent à plusieurs des priorités dont les Montréalais et Montréalaises nous ont fait part au cours des derniers mois. Ce PTI investit dans des actifs qui nous permettront de bâtir le Montréal de demain, et d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des Montréalais et des Montréalaises », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

« Depuis notre entrée en poste, nous avons pris le temps d'analyser l'ensemble des projets, de questionner certaines décisions et d'établir de nouvelles priorités en fonction de nos valeurs. Nous investissons massivement pour continuer d'adapter la ville aux besoins de la population, et pour créer des milieux de vie attrayants, sécuritaires et dynamiques », a ajouté M. Dorais.

Des investissements majeurs

Le PTI 2018-2020 prévoit des investissements totaux de 6 383 M$, soit un montant de 2 085 M$ en 2018, un montant de 2 158 M$ en 2019 et un montant 2 140 M$ en 2020.

La répartition des investissements par catégorie d'actifs est la suivante :

- Infrastructures routières : 2 194 M$, soit 34,4 %; - Environnement et infrastructures souterraines : 1 923 M$, soit 30,1 %; - Bâtiments et terrains : 1 147 M$, soit 18,0 %; - Parcs, espaces verts et terrains de jeux : 694 M$, soit 10,9 %; - Ameublement et équipements de bureau : 232 M$, soit 3,6 %; - Véhicules : 112 M$, soit 1,8 %; - Machinerie, outillage spécialisé et équipement: 64 M$, soit 1,0 %; - Autres éléments de l'actif : 15 M$, soit 0,2 %.

Un axe central : les infrastructures de l'eau et routières

L'accroissement des investissements dans les infrastructures de l'eau et les infrastructures routières demeure l'axe central de ce PTI. En conséquence, 65 % des investissements, soit 4 117 M$, sont consacrés aux infrastructures routières et aux infrastructures souterraines. Ces investissements visent l'élimination du déficit d'entretien du réseau de voirie sur 5 ans et celui des réseaux d'aqueduc et d'égout sur 10 ans, ainsi que l'entretien régulier et continu de l'ensemble des infrastructures d'eau et de voirie.

Des investissements importants dans les infrastructures de l'eau demeurent nécessaires afin d'éliminer le déficit d'entretien des années antérieures et de maintenir en bon état les actifs de l'eau. Pour la période 2018-2020, un montant de 1 682,1 M$ sera consacré aux infrastructures de l'eau, dont 537,4 M$ en 2018. Voici les principaux investissements du PTI consacrés aux infrastructures de l'eau :

513,1 M$ pour le programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout;

207,6 M$ pour le projet de désinfection par l'ozone des eaux usées;

103,8 M$ pour les projets de modernisation des quatre usines de production d'eau potable ( Atwater , Des Baillets, Pierrefonds et Pointe-Claire );

, Des Baillets, et ); 161,5 M$ pour les travaux sur les ouvrages de rétention Rockfield, William, Lavigne , Leduc et Saint-Thomas ;

, et ; 127,1 M$ pour les réservoirs et les stations de pompage Rosemont et McTavish;

et McTavish; 113,5 M$ pour des interventions sur le réseau de conduites primaires d'aqueduc;

69,1 M$ pour les collecteurs d'égout;

68,4 M$ pour le Plan d'alimentation des réseaux de l'ouest (incluant la modernisation des usines de production d'eau potable de Lachine et Dorval ).

Investissements destinés aux arrondissements

Les investissements destinés aux arrondissements sont de 537,1 M$ pour le PTI 2018-2020, soit une hausse de 20,3 % par rapport au précédent PTI. Dans le cadre des budgets corporatifs du présent PTI, des projets et programmes d'appui aux arrondissements sont aussi prévus à hauteur de 861,0 M$. Cela porte les investissements consacrés aux arrondissements à un total de 1 398,1 M$.

Les principaux programmes et projets du PTI sont indiqués dans l'annexe reliée au présent communiqué de presse.

Paiement comptant des immobilisations (PCI)

Le PTI 2018-2020 marque à nouveau une croissance importante découlant de la stratégie d'accroissement du PCI, soit une hausse de 120 M$ par rapport au précédent PTI. Le montant de 1 200 M$ prévu au présent exercice est réparti comme suit :

320 M$ pour 2018;

400 M$ pour 2019;

480 M$ pour 2020.

L'ensemble du paiement comptant des immobilisations dans ce PTI totalise 1 378,7 M$ et est en croissance de 6,7 % en comparaison avec le précédent exercice triennal.

Les documents relatifs au Programme triennal d'immobilisations 2018-2020 sont disponibles sur le site web de la Ville de Montréal: www.ville.montreal.qc.ca .



ANNEXE - PRINCIPAUX PROGRAMMES ET PROJETS DU PTI 2018-2020 :

Programme complémentaire de planage-revêtement visant à rapidement améliorer la qualité du réseau routier présentement en révision : 416,9 M$

Programme de réfection et de maintien des artères : 298,9 M$

Réfection du réseau routier local complémentaire aux travaux des arrondissements : 223,8 M$

Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement présentement en révision : 164 M$

Mise à niveau de l'éclairage des rues (incluant le projet de remplacement des lampadaires) : 90,9 M$

Réfection des structures routières afin d'assurer leur sécurité et leur pérennité : 62 M$

Travaux de réaménagement d'artères routières :

Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest : 123,395 M$



Reconstruction du boulevard Pie-IX : 72,5 M$



Réaménagement de la Plaza St-Hubert : 61,415 M$

Programme Réseau express vélo pour 50 M$ et projet de développement et d'optimisation du système de vélo en libre-service BIXI pour 9,4 M$

Investissements de 165,7 M$ dans le parc Jean-Drapeau pour le maintien et le développement de l'actif (incluant l'amélioration des infrastructures du circuit Gilles- Villeneuve);

Réaménagement et mise aux normes des grands parcs dont le réseau s'étend sur tout le territoire de l'agglomération de Montréal : 58,8 M$

Construction de cinq infrastructures de traitement des matières résiduelles (deux centres de traitement par biométhanisation, deux centres de compostage et un centre pilote de prétraitement) pour 189,6 M$ et un centre de tri des matières recyclables pour 22,6 M$

Poursuite des travaux d'infrastructures visant à favoriser les investissements privés et la requalification urbaine de plusieurs quartiers :

Achèvement de la dernière phase du Quartier des spectacles menant à l'aménagement du secteur de la Place des Arts et de l'esplanade Clark : 58,5 M$;



Soutien à la réalisation du projet du Campus Outremont et de ses abords : 44,7 M$;



Consolidation des efforts déployés dans le secteur de Griffintown (valeur totale du projet s'élevant à près de 219 M$) pour 34,5 M$.

Des investissements en matière de logements sociaux et communautaires réaffirmant la volonté de l'Administration de soutenir le développement de telles habitations abordables de qualité : 22,6 M$, dont 15 M$ pour des acquisitions de terrains

Poursuite des projets et programmes liés au Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025 : 76 M$

Mise en oeuvre d'un programme de mise aux normes des arénas municipaux en soutien aux arrondissements : 50,7 M$

Consolidation et développement des réseaux des bibliothèques de Montréal et poursuite de l'implantation de la technologie RFID : 63,8 M$

Protection des actifs immobiliers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et développement d'un pôle multifonctionnel au SPVM : 79,1 M$

Réalisations de projets novateurs à l'Espace pour la vie :

métamorphose de l'Insectarium : 25,1 M$



maintien des actifs du Jardin botanique : 23,4 M$



modernisation du Biodôme : 18,2 M$

Investissements dans les technologies de l'Information, dont le développement d'applications intégrant le crowdsourcing (entre autres la nouvelle application Info-Neige et l'analyse et planification des transports actifs), le déploiement du Wi-Fi à l'échelle de la Ville et le paiement en ligne de différents permis : 224,4 M$

(entre autres la nouvelle application Info-Neige et l'analyse et planification des transports actifs), le déploiement du Wi-Fi à l'échelle de la Ville et le paiement en ligne de différents permis : 224,4 M$ Programmes de remplacement de la flotte de véhicules et d'équipements spécialisés, incluant les véhicules spécialisés du SPVM et du SIM : 124,0 M$

Programme Métropole amie des aînés (MADA) et accessibilité universelle pour faire de Montréal une ville favorable au vieillissement actif et accessible à tous (entre autres la transformation de parcs, le réaménagement de parcs publics, l'aménagement d'aires de pique-nique) : pour 9 M$

Programme Réseau de corridors verts misant sur la création de liens verts qui permettent d'encourager la mobilité active et durable tout en protégeant les milieux naturels et la biodiversité : 3,3 M$

