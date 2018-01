Bertelsmann examine des options stratégiques pour les activités CRM d'Arvato







GÜTERSLOH, Allemagne, January 31, 2018 /PRNewswire/ --

L ' examen se passe dans le cadre de la stratégie du groupe de Bertelsmann

Les options englobent des partenariats ainsi que la vente des activités CRM en totalité ou en partie

Les activités CRM dans l ' espace francophone seront conduites à l ' avenir aussi par Bertelsmann

Thomas Rabe , CEO de Bertelsmann : « Nous aimerions renforcer durablement les activités CRM »

Bertelsmann examine dès maintenant différentes options pour le développement futur du secteur Customer Relationship Management (CRM) de sa filiale de prestations de services Arvato. Le Conseil de surveillance et le Directoire de l'entreprise de médias, de prestations de service et de formation ont décidé aujourd'hui un processus correspondant. Les options englobent des partenariats ainsi que la vente des activités CRM en totalité ou en partie. Sont exclues du processus les activités CRM dans l'espace francophone qui seront conduites à l'avenir aussi par Bertelsmann. Ce processus va prendre plusieurs mois.

Thomas Rabe, Président du Directoire de Bertelsmann, a déclaré : « Bertelsmann poursuit une stratégie de groupe axée sur la transformation et la croissance. La croissance de notre entreprise est donc devenue aujourd'hui nettement plus forte, nous sommes devenus plus numériques, plus internationaux et plus divers qu'il y a encore quelques années. La part du chiffre d'affaires des activités en forte croissance, dans lesquelles nous avons investi depuis 2011 plus de 4 milliards d'euros, a grimpé de 20 à plus de 30 % et devrait atteindre 40 % à court terme. Dans le cadre de la stratégie du groupe, nous examinons donc différentes options pour les activités CRM d'Arvato, parmi lesquelles des partenariats ainsi que la vente complète ou partielle. Notre objectif est de renforcer nos activités CRM Arvato avec leur potentiel ».

Et Thomas Rabe poursuit : « Les activités CRM d'Arvato connaissent une croissance rentable et sont présentes dans des branches comme l'IT et la technologie de pointe, les télécommunications ainsi que les banques et les assurances pour des clients renommés. Elles occupent des positions de leader et disposent d'un potentiel de croissance. Au cours des années passées, nous avons énormément investi dans les activités CRM, notamment dans le passage au numérique. Nous sommes persuadés que le processus lancé actuellement révèlera des opportunités pour l'orientation à long terme des activités CRM et que ces activités seront intéressantes pour différents partenaires externes. Nous sommes bien conscients de nos responsabilités envers les collaboratrices et les collaborateurs ainsi qu'envers nos clients dans ces activités. Les activités francophones CRM se sont développées avec un partenaire avec succès et continueront d'être gérées par Bertelsmann à l'avenir aussi ».

Arvato CRM Solutions est, outre Arvato SCM Solutions (service logistiques), Arvato Financial Solutions (services financiers) et Arvato Systems (services IT), l'une des quatre unités opérationnelles d'Arvato. CRM réalise diverses prestations de services autour de la gestion de relations clients pour les entreprises, dont par exemple l'exploitation de centres de services avec des solutions comme les live-chats, les processus d'identification vidéo et l'animation de canaux de médias sociaux. Le groupe emploie - sans les activités francophones - sur plus de 90 sites environ 36 000 collaborateurs dans le monde entier et offre des solutions de service en plus de 30 langues. En 2017, le groupe a réalisé en dehors de l'espace francophone environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Sur Bertelsmann

Bertelsmann est une entreprise de médias, de services et de formation, présente dans environ 50 pays du monde. Font partie du groupe, le groupe de télévision RTL Group, le groupe d'édition Penguin Random House, les éditions magazines Gruner + Jahr, l'entreprise musicale BMG, le prestataire de services Arvato, le Bertelsmann Printing Group, le Bertelsmann Education Group ainsi que le réseau de fonds internationaux Bertelsmann Investments. Avec 116 000 employés, l'entreprise a réalisé au cours de l'exercice 2016 un chiffre d'affaires de 17,0 milliards d'euros. Bertelsmann défend la créativité et l'esprit d'entreprise. Cette combinaison permet des offres de médias de toute première classe et des solutions de service innovantes qui enthousiasment les clients du monde entier.

Pour toute question :



Bertelsmann SE & Co. KGaA

Andreas Grafemeyer

Directeur de l'information économique et des médias

Tel.: +49-5241-80-2466

andreas.grafemeyer@bertelsmann.de



Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 11:07 et diffusé par :