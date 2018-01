Une nouvelle entente nationale pour les 900 ressources intermédiaires du Québec







SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC--(Marketwired - 31 jan. 2018) - Réunis en assemblée générale extraordinaire, les membres de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) ont accepté l'Entente de principe recommandée par le conseil d'administration de l'ARIHQ.

Rappelons que l'ARIHQ était en négociation intensive avec le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) depuis la reprise des pourparlers le 21 novembre dernier. L'Entente nationale était échue depuis le 31 mars 2015.

Pour l'ARIHQ, il était impératif que le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) consolide le réseau actuel de places en ressource intermédiaire, tout en reconnaissant le caractère spécifique des services qui y sont offerts.

« Cette entente est un pas vers l'amélioration continue des conditions d'exercice des ressources intermédiaires. Dans le contexte actuel, nous sommes satisfaits des progrès réalisés avec cette nouvelle Entente de principe. Par contre, nous maintiendrons nos efforts pour sensibiliser le gouvernement à l'importance d'améliorer notre réseau qui héberge plus 14 000 personnes vulnérables », a déclaré Michel Clair, président de l'ARIHQ.

« Il était essentiel que le MSSS offre un soutien financier qui tienne compte de la charge financière additionnelle liée à l'augmentation du salaire minimum, qu'il reconnaisse les besoins particuliers des ressources de 9 places et moins, qu'il octroie un fonds dédié à la formation du personnel et, enfin, qu'il augmente la durée des ententes particulières. Ce sont là des gains importants que nous avons faits par rapport aux offres initiales déposées par le gouvernement », ajoute Johanne Pratte, directrice générale de l'ARIHQ.

« Tout au long des discussions, l'ARIHQ a toujours eu comme préoccupation principale d'obtenir un financement qui permette à ses membres d'offrir à leurs résidents et à leur personnel une qualité de vie et un service digne de leur réalité. Nous avons persévéré et, au final, nous sommes heureux de présenter à nos membres une proposition d'entente honnête sur laquelle nous pourrons bâtir pour l'avenir », a-t-elle conclu.

Rappelons que le réseau des ressources intermédiaires compte 900 ressources intermédiaires qui hébergent plus de 14 000 personnes vulnérables dans toutes les régions du Québec. Ces ressources embauchent plus de 10 000 employés, dont près de 89 % sont des femmes, ce qui correspond au 14e plus important employeur au Québec1 L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

