Crescita Therapeutics Inc. annonce un placement de droits visant à réunir jusqu'à 3,7 millions de dollars

Engagements d'un montant de 2 060 000 $ obtenus de Knight Therapeutics,

de fonds conseillers par Bloom Burton & Co. et de la direction

Crescita annonce des initiatives de croissance pour 2018

MISSISSAUGA, ON, le 31 janv. 2018 /CNW/ - Crescita Therapeutics Inc. (TSX : CTX) (« Crescita ») a annoncé aujourd'hui qu'elle réalisera un placement de droits. Crescita a également publié aujourd'hui une lettre à l'intention de ses actionnaires (qui figure ci?dessous) qui présente un résumé de ses réalisations de 2017 et qui brosse un portrait détaillé des initiatives de croissance prévues pour 2018.

Placement de droits

Dans le cadre du placement de droits, les actionnaires admissibles inscrits à la fermeture des bureaux le 7 février 2018 (la « date de clôture des registres ») recevront un droit pour chaque action ordinaire qu'ils détiendront, et le titulaire qui détiendra deux droits pourra acquérir une action ordinaire de Crescita au prix de souscription de 0,53 $. Crescita prévoit réunir un produit brut de 3,7 millions de dollars si les droits sont exercés intégralement. Certains actionnaires importants (dont Knight Therapeutics Inc. et des fonds conseillés par Bloom Burton & Co.), administrateurs et membres de la direction de Crescita se sont engagés à investir un montant de 2 060 000 $ dans le cadre du placement.

Le placement de droits vise à accroître le fonds de roulement et à procurer d'autres sources de financement pour les occasions de développement des affaires. Tel qu'il a déjà été indiqué, Crescita cherche à obtenir une licence ou à acquérir des produits commercialisés ou des produits topiques en vente libre à un stade avancé de commercialisation ou des actifs d'ordonnances destinés aux problèmes cutanés sur le marché des soins esthétiques ou des soins dermatologiques. Bien que le placement de droits ne soit pas réalisé dans le but de réunir des fonds pour une opération précise, Crescita est d'avis qu'il est dans son intérêt et dans celui de ses actionnaires d'avoir des sources de capitaux disponibles pour être en mesure de financer des opérations éventuelles qui pourraient survenir à la suite de son évaluation continue.

Les actionnaires admissibles pourront souscrire une action ordinaire pour chaque tranche de deux droits qu'ils détiendront, au prix de souscription de 0,53 $ (le « privilège de souscription de base ») jusqu'à 16 h (heure de Toronto) le 9 mars 2018 (l'« heure d'expiration »), moment auquel les droits qui n'auront pas été exercés deviendront nul et sans valeur.

Les actionnaires admissibles qui exerceront intégralement leur privilège de souscription de base auront également le droit de souscrire des actions ordinaires supplémentaires qui n'auront pas été souscrites par d'autres actionnaires conformément à leur privilège de souscription de base (le « privilège de souscription additionnelle »). Les actions ordinaires disponibles dans le cadre du privilège de souscription additionnelle seront les actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre du placement de droits qui n'auront pas été souscrites et dont le prix n'aura pas été réglé conformément au privilège de souscription de base avant l'heure d'expiration.

Les droits seront négociés à la Bourse de Toronto sous le symbole CTX.RT à compter du 6 février 2018.

Les porteurs de nos actions ordinaires en circulation qui seront inscrits à la fermeture des bureaux le 7 février 2018 et qui résideront dans une province ou un territoire du Canada pourront participer au placement de droits.

Des renseignements sur le placement de droits figureront dans un avis de placement de droits et une notice d'offre qui pourront être consultés sous le profil de Crescita, à l'adresse www.sedar.com. L'avis de placement de droits et le certificat de droits connexe seront postés à chaque actionnaire admissible de Crescita à la date de clôture des registres. Les actionnaires inscrits qui souhaitent exercer leurs droits doivent remettre au dépositaire, Société de fiducie AST (Canada), le certificat de droits rempli ainsi que les fonds applicables au plus tard à l'heure d'expiration. Les actionnaires qui détiennent leurs actions ordinaires par un intermédiaire tel qu'une banque, une société de fiducie ou un courtier en valeurs mobilières, recevront de leur intermédiaire la documentation et les directives.

On compte actuellement 14 003 206 actions ordinaires en circulation. Si le placement de droits est souscrit en totalité, Crescita prévoit qu'il y aura environ 21 004 809 actions ordinaires en circulation (si aucune option, aucun bon de souscription ni aucune débenture convertible n'est exercé ou converti avant l'expiration du placement).

Crescita a nommé Société de fiducie AST (Canada) à titre de dépositaire pour recevoir les souscriptions et les paiements des titulaires de droits et pour fournir les services relatifs à l'exercice et au transfert des droits.

Le sommaire du placement de droits qui précède est donné entièrement sous réserve des modalités du placement de droits qui figureront dans l'avis de placement de droits et la notice d'offre de Crescita, ainsi que dans les certificats de droits définitifs.

Les droits et les actions ordinaires qui seront émises à l'exercice des droits n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États?Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et, par conséquent, les droits et les actions ordinaires ne sont pas offerts publiquement aux fins de vente aux « États?Unis » ou à des « personnes des États?Unis » (au sens donné aux termes United States et U.S. persons dans la Regulation S prise en application de la loi des États?Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée). Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres dans quelque territoire que ce soit. Aucune vente des titres ne sera acceptée dans un territoire dans lequel une offre de vente, la sollicitation d'une offre d'achat ou une vente serait illégale.

M. Daniel Chicoine, président?directeur du conseil et chef de la direction intérimaire de Crescita, a déclaré ce qui suit : « Les possibilités de croissance pour Crescita en 2018 suscitent notre enthousiasme et nous sommes d'avis qu'un placement de droits est un moyen idéal pour s'assurer que Crescita occupe la meilleure position possible afin de tirer avantage de ces possibilités au fur et à mesure qu'elles se présenteront, tout en minimisant la dilution pour les actionnaires existants. Les engagements pris par nos actionnaires importants, la direction et notre conseil d'administration pour la souscription d'un montant d'au moins 2 millions de dollars dans le cadre du placement témoignent de notre conviction envers les prévisions de Crescita et ils contribueront à assurer la réussite du placement de droits. »

Lettre aux actionnaires

« La dernière année a été très occupée pour Crescita dans la foulée de l'accroissement de nos activités liées à nos médicaments sous ordonnance et en vente libre. Au début de 2017, notre objectif était d'atteindre la stabilité en mettant l'accent sur la prestation de services de qualité exceptionnelle, le souci du détail et l'inventaire approprié de nos stocks en ce qui a trait aux médicaments en vente libre. À ce moment, nos commandes accusaient un retard considérable, et nous déployions tous nos efforts pour assurer le réapprovisionnement de nos produits finaux. Ces activités ont nécessité l'investissement d'une grande tranche de nos liquidités dans nos activités. Par conséquent, nous avons été en mesure de stabiliser nos stocks et de résoudre le problème des commandes en retard. Des lacunes étaient également manifestes dans nos activités de fabrication, de commercialisation et de vente, et nous avons dû consacrer du temps et des ressources à ces problèmes. Nous avons passé beaucoup de temps à résoudre des problèmes et, ce faisant, nous avons apporté plusieurs améliorations à l'entreprise et adopté un plan pour la relancer. L'exécution de ce plan de relance est en cours. Contrairement à nos activités liées aux médicaments en vente libre, qui ont représenté un défi de taille l'an dernier, nos activités liées aux médicaments sous ordonnance ont été florissantes. Les tâches difficiles ayant été accomplies en 2017, nous pouvons maintenant confirmer notre stratégie de croissance.

Notre stratégie de croissance repose sur les quatre piliers suivants :

la croissance interne des produits actuels; l'augmentation de la portée internationale de la vente de droits sous licence relativement à nos médicaments sous ordonnance et en vente libre; la croissance de nos activités de fabrication en sous?traitance; l'acquisition, l'achat de droits sous licence et le développement à l'interne de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de produits.

Activités liées aux médicaments en vente libre

Notre équipe de vente est dotée d'un nouveau logiciel de gestion des relations avec la clientèle (CRM) pour mieux gérer ses activités et surveiller notre efficacité sur le terrain. Nous avons apporté certains changements à l'équipe de vente et à notre équipe de soutien à la clientèle pour améliorer nos activités de vente.

Nous avons concentré nos activités de vente et de commercialisation sur les secteurs des spas et des cliniques médicales plutôt que sur la vente au détail de masse, en attendant de pouvoir consacrer les ressources nécessaires à une telle initiative. Notre stratégie détaillée est d'accroître la connaissance de notre gamme de produits exclusive sur le marché par l'entremise du secteur des spas et d'envisager de réintroduire éventuellement la gamme de produits dans le secteur de la vente au détail dans l'avenir.

Nous avons apporté de nombreux changements au sein de notre équipe de haute direction. En effet, nous avons nommé un nouveau président, un nouveau chef des finances et de nouveaux directeurs généraux pour les divisions des ventes, du marketing et de la qualité.

Nous avons déployé des efforts concertés pour accroître nos activités de fabrication en sous?traitance et nous avons obtenu de nouvelles commandes d'envergure pour 2018. À l'heure actuelle, nous discutons activement avec des partenaires éventuels pour produire leurs produits en vente libre à nos installations situées à Laval.

Nous avons acquis auprès de Sanofi la gamme de produits Alyria, ce qui nous a permis d'accroître l'éventail de produits que nous offrons aux spas à vocation médicale et nous donnera des occasions supplémentaires de vente de droits sous licence à l'échelle internationale.

Nous avons approché de nombreuses entités américaines et asiatiques relativement à la vente de droits sous licence visant nos produits en vente libre, et nous croyons que nous serons en mesure d'accroître nos activités à l'échelle internationale.

Activités liées aux médicaments sous ordonnance

Nous avons amélioré considérablement nos activités liées aux médicaments sous ordonnance. Parmi les principaux événements, on compte la vente de droits sous licence aux États?Unis visant Pliaglis à Taro Pharmaceuticals. Cette opération nous a permis d'obtenir un paiement initial d'envergure ainsi que des paiements à des étapes importantes en 2017. Nous prévoyons lancer ce produit aux États?Unis au début de 2018 ce qui, nous l'espérons, permettra à Crescita d'obtenir des liquidités provenant de redevances, de ventes d'importance et d'étapes significatives sur le plan réglementaire.

Nous avons également entrepris les étapes commerciales nécessaires pour lancer Pliaglis au Canada en 2018. Ce lancement nous permettra de mieux tirer parti de notre équipe de vente et d'accroître nos ventes au Canada.

MiCal 1 a annoncé des résultats positifs issus de son étude de phase II et nous prévoyons favoriser l'avancée de ce produit en 2018, soit par l'intermédiaire du partenariat MiCal, soit par la conclusion d'une convention de licence avec un tiers, ce qui pourrait entraîner des paiements à des étapes importantes supplémentaires pour Crescita.

MiCal 2 continue sur sa lancée, et nous prévoyons que les études cliniques sur ce produit débuteront en 2018.

Nous avons été en mesure de renégocier nos prêts en cours avec Knight Therapeutics et d'obtenir d'autres sources de financement par l'émission de titres de créance convertibles en faveur de fonds conseillés par Bloom Burton & Co. Cette situation a grandement amélioré nos liquidités.

Nous avons déplacé toutes nos activités d'exploitation de Mississauga à Laval, et le bail visant l'immeuble situé à Mississauga prendra fin en janvier 2018. L'année 2017 a apporté quantité de réalisations.

Faits saillants pour 2018

Nous continuons à progresser vers l'augmentation de nos revenus et nous nous approchons de la rentabilité. Nous croyons que de nombreux nouveaux événements pourraient se concrétiser en 2018.

Activités liées aux médicaments sous ordonnance

Le lancement de Pliaglis aux États?Unis représente la meilleure occasion d'affaires. Taro est confiante quant aux ventes prévues de Pliaglis et nous sommes impatients de suivre leur évolution. Nous prévoyons que Taro déposera une demande de changement de l'étiquette de Pliaglis afin de retirer la mention « Non destiné à un usage domestique », ce qui déclencherait un paiement à une étape importante et un accroissement éventuel des ventes. On prévoit également que Taro fera la promotion des études qui visent à obtenir l'approbation de Flexicaine - prochaine génération de Pliaglis - ce qui entraînerait également un paiement d'étape et un accroissement éventuel des ventes. Taro déménage actuellement l'usine de fabrication de Pliaglis et elle prévoit avoir achevé le déménagement en 2018.

Nous prévoyons être en mesure de lancer Pliaglis au Canada grâce à notre propre équipe de ventes au cours du deuxième trimestre de l'année.

Les pourparlers avec MiCal 1 sur la vente de droits sous licence pourraient commencer en 2018 et, si une entente est conclue, des paiements d'étape destinés à être partagés entre les partenaires de la coentreprise MiCal pourraient en découler. Nous prévoyons également que le processus d'expansion de MiCal 2, qui sera financé par nos partenaires de la coentreprise MiCal, progressera.

Activités non liées aux médicaments sous ordonnance

Nous prévoyons une croissance soutenue des ventes de nos gammes de produits en vente libre. Nous avons bonifié notre équipe de ventes et amélioré la gestion de nos activités de commercialisation et de ventes et nous prévoyons également introduire de nouveaux produits ayant été élaborés par notre équipe de recherche et développement interne en 2018.

Nous prévoyons que nos ventes liées à la fabrication en sous-traitance croîtront en 2018, alors que nous poursuivrons la commercialisation de nos capacités de recherche et développement et de production internes. Nous continuons à chercher des occasions de vente de droits sous licence et de distribution ainsi que des acquisitions de gammes de produits stratégiques.

Nous souhaitons remercier tous les membres du personnel pour leur travail acharné ainsi que nos actionnaires pour leur soutien sans faille.

Cordialement,

Serge Verreault

Président

Crescita Therapeutics Inc. »

À propos de Crescita

Crescita (TSX : CTX) est une société commerciale canadienne en dermatologie cotée en bourse qui détient un portefeuille de produits pour la peau vendus sans ordonnance destinés au traitement et aux soins liés aux troubles de la peau et aux maladies cutanées et à leurs symptômes ainsi que des produits de médicament sur ordonnance pour le traitement de la douleur. Crescita possède plusieurs plateformes exclusives de modes d'administration de médicaments qui appuient le développement de formules brevetées facilitant l'administration de médicaments actifs dans la peau ou à travers la peau. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez visiter le site Web de Crescita, à l'adresse www.crescitatherapeutics.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. On peut repérer l'information prospective par l'utilisation de termes tels que : « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « vouloir », « croire », « estimer », « futur », « possible », « pouvoir », « devoir », « fera » et les termes semblables ou encore de verbes conjugués au conditionnel ou au futur. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué est fondée sur différentes hypothèses que nous jugeons raisonnables, notamment les hypothèses portant sur la réalisation du placement de droits et du moment où elle surviendra, la réalisation des engagements de garantie conformément à leurs modalités, le montant du produit réuni et son affectation prévue. L'information prospective comporte différents risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés de façon explicite ou implicite dans cette information prospective. Les risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement dans l'information prospective qui figure dans le présent communiqué comprennent, notamment, la possibilité que les actionnaires n'exercent ni la totalité ni aucune tranche des droits, la possibilité que Crescita n'ait pas suffisamment de sources de capitaux supplémentaires après la réalisation du placement, la possibilité que Crescita ne soit pas en mesure de trouver une affectation pertinente pour le produit qui sera tiré du placement de droits, le taux de dilution qui sera imposé aux actionnaires qui n'exerceront ni la totalité ni aucune tranche de leurs droits, l'incapacité des acquéreurs garantis de respecter leurs obligations dans le cadre du placement de droits, la non?réalisation du placement de droits ou les délais dans la réalisation du placement de droits pour quelque motif que ce soit, l'absence de création d'un marché pour les droits et le cours des actions ordinaires après la réalisation du placement. De plus, les risques habituels liés aux marchés des capitaux, à la conjoncture économique, aux changements réglementaires, ainsi qu'à l'exploitation de nos activités pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement dans cette information prospective. L'information prospective ne constitue pas une garantie quant au rendement futur et les hypothèses de la direction sur lesquelles l'information prospective est fondée pourraient se révéler incorrectes. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui figurent dans les présentes. Crescita renonce à toute obligation de mettre à jour ou de modifier toute information prospective figurant dans le présent communiqué, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

