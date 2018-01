Le détaillant ukrainien ATB compte le plus grand nombre de magasins en Ukraine, alors que son propriétaire Gennadiy Butkevych et ses partenaires implantent les normes européennes dans les magasins







La chaîne de commerce de détail ATB, qui appartient à trois entrepreneurs ukrainiens, Gennadiy Butkevych, Yevhen Yermakov et Viktor Karachun, est entrée dans le Livre ukrainien des records en termes de nombre de points de vente en 2017. Dans la catégorie « Business », ATB a pris la première place en nombre de magasins dans le pays, la chaîne ayant ouvert 47 nouveaux magasins discount et acheté un parc logistique près de Kiev, d'une superficie totale de 5,78 ha pour la seule année 2017. Au total, ATB compte 885 magasins, dans dix régions d'Ukraine.

La direction de l'entreprise vise désormais le leadership dans le domaine de la quantité, mais aussi dans celui des indicateurs de qualité. Gennadiy Butkevych a déjà amorcé la mise aux normes européennes des magasins ATB. Récemment, la société autrichienne Quality Austria a procédé à un audit et certifié conforme aux normes internationales ISO 22000:2005 les deux premiers magasins ATB-Market. Viktor Karachun, le responsable du développement de la chaîne, estime que ce résultat était escompté et que tous les magasins de la chaîne seront homologués à l'avenir.

De l'avis des cofondateurs, il ne sera pas difficile d'adapter le travail de la chaîne aux exigences internationales. « Le modèle commercial d'ATB se fondait à l'origine sur les normes européennes, pour les activités opérationnelles comme pour le management. Aussi, la certification internationale des magasins n'est qu'une question de temps », a relevé Yevhen Yermakov, le cofondateur de la société.

Chaque jour, plus de trois millions de personnes font leurs courses dans les magasins ATB et plus de 50 000 employés participent au bon fonctionnement de l'entreprise. Selon les services fiscaux d'État, ATB se classe parmi les 20 plus gros contribuables du pays. Pour les six premiers mois de 2017, les sociétés du groupe ATB ont réglé 3,25 milliards d'UAH (125 millions d'USD) d'impôts et de redevances.

Concernant les perspectives de développement de la chaîne, Dmytro Yevteiev, le directeur général d'ATB-Market, a déclaré : « Le processus de certification internationale des magasins ATB n'entre pas en concurrence avec le développement poussé de la chaîne. Bientôt, nous franchirons le cap des mille magasins sur le territoire ukrainien. En fait, tout est en place pour cela. Et cela pourrait se produire beaucoup plus tôt qu'on ne l'imagine. »

La direction de l'entreprise souligne que le succès commercial ne se mesure pas uniquement en termes de bénéfices. À l'initiative des propriétaires d'ATB, la société a consacré l'année dernière, plus de deux millions d'USD d'aide sociale aux victimes de la zone d'opération antiterroriste, ainsi qu'aux projets d'embellissement des villes où elle est active. Gennadiy Butkevych, le cofondateur de l'entreprise, affirme que la lutte contre la pauvreté et la participation aux projets d'infrastructure font partie intégrante des activités quotidiennes de la société.

