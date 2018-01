Grande nouvelle pour les petits chiens : Petcurean présente deux formules de croquettes facile à manger pour les chiens de petites races : 100 % poisson frais et 100 % viande rouge







CHILLIWACK, BC, le 31 janv. 2018 /CNW/ - Pour offrir plus d'options aux besoins alimentaires particuliers des chiens de petites races, Petcurean a lancé deux nouvelles recettes de croquettes pour petits chiens adultes : NOW FRESH Sans grains à la viande rouge ou au poisson. Ces nouvelles croquettes sont parmi les plus petites sur le marché, avec une forme unique en trèfle qui contribue à une palatabilité élevée, à une mastication facile et à une digestion efficace. Elles sont également faites de viande 100 % fraîche, d'huiles Omega 100 % fraîches et sans produits d'équarrissage.

En plus d'offrir de nouvelles options alimentaires saines pour garder les chiens de petites races en santé, Petcurean répond également au nombre grandissant de Canadiens qui accueillent des petits chiens au sein de leurs familles. Dans un sondage réalisé en 2017 sur les races de chiens les plus populaires au Canada, le Club canin canadien a identifié deux races miniatures - le Bichon havanais et le Caniche - parmi les cinq races de chiens les plus populaires1. Un sondage pancanadien distinct réalisé pour l'Institut canadien de la santé animale a également déterminé qu'il y avait une croissance du nombre de propriétaires de chiens, soit une hausse à 7,0 millions en 20162, alors qu'il y avait 6,4 millions de Canadiens propriétaires de chiens en 2014.

« Alors que de plus en plus de Canadiens accueillent des chiens petites races dans leurs familles, les propriétaires d'animaux recherchent une nourriture de qualité supérieure pour leurs animaux qui reflètent leurs propres tendances en matière de santé?», dit Jenna Fortin, directrice du marketing à Petcurean. «?Nous avons développé ces deux nouvelles recettes pour répondre au désir des parents d'animaux de nourrir leurs compagnons avec des ingrédients naturels de grande qualité, tout en répondant aux besoins nutritionnels et alimentaires spécifiques des chiens de petites races?».

Les formules NOW FRESH sans grains à la viande rouge ou au poisson pour chiens adultes de petites races sont composées d'agneau et de porc 100 % frais ou de truite, de saumon et de hareng 100 % frais. Autres atouts de cette recette :

L'huile de noix de coco, facilement digérée et absorbée pour favoriser la santé de la peau et du pelage, la perte de poids, améliorer les gerçures des pattes et augmenter l'énergie.

L'oeuf, une protéine 100 % digestible et avec la composition idéale en acides aminés pour les chiens et les chats.

Persil et menthe poivrée, ingrédients naturels pour favoriser une haleine fraîche.

Pommes, riches en vitamines C, fibres et bonnes pour le tube digestif.

Sans grains ni gluten : sans grains, gluten, blé, boeuf, poulet, maïs ou soya.

Sans viandes d'équarrissage, sous-produits, hormones de croissance ajoutées ou agents de conservation artificiels.

Les recettes NOW FRESHMC pour chiens de petites races sont aussi formulées avec des ingrédients qui aident à soutenir santé bucco-dentaire et une haleine fraîche incluant le tripolyphosphate de sodium qui empêche la formation du tartre en piégeant le calcium, le persil et la menthe poivrée sont des ingrédients naturels qui aident à maintenir une haleine fraîche.

Comme avec les autres formules pour chiens de petites races NOW FRESH de Petcurean, les nouvelles recettes à la viande rouge ou au poisson sont parfaites pour alterner la nourriture et stimuler l'appétit des petits chiens qui ont la réputation d'être difficiles à satisfaire. Toutes les formules comportent les mêmes ingrédients de base, donc aucune période de transition n'est requise dans la plupart des cas. Une autre excellente façon d'éveiller les papilles gustatives des chiens tout en ajoutant de l'humidité à leur régime alimentaire est de combiner la nourriture sèche pour chiens de petites races avec les ragoûts NOW FRESHMC, lancés en automne 2017. C'est aussi une gâterie savoureuse (et saine) !

La nouvelle ligne de produits NOW FRESH de Petcurean pour chiens de petites races est maintenant disponible à l'échelle nationale chez les détaillants spécialisés. Le PDSF pour un sac de 6 livres de la recette à la viande rouge est de 35,99 $ à 37,99 $ et de 31,99 $ à 33,49 $ pour un sac de 6 livres de la recette au poisson. Pour plus d'informations, visitez https://www.petcurean.com/for-dogs/now-fresh/.

À propos de Petcurean

Petcurean est une entreprise familiale canadienne indépendante qui conçoit des recettes de première qualité pour les chats et les chiens ; GO!, NOW FRESH, GATHER et les gâteries SPIKE. GO! offre des solutions pour les besoins alimentaires uniques de votre animal de compagnie ; NOW FRESH est la seule nourriture sèche composée de viande fraîche et d'huiles oméga 100 % fraîche ; GATHER est fabriquée au moyen d'ingrédients certifiés et biologiques provenant d'une production durable et SPIKE vous permet de récompenser votre animal avec des gâteries faites d'ingrédients entièrement naturels. La nourriture pour animaux Petcurean est vendue exclusivement dans les boutiques spécialisées pour animaux au Canada, aux États-Unis et dans plus de 25 autres pays. Chez Petcurean, les animaux de compagnie sont notre priorité, et ce, pour chaque décision prise et chaque recette créée. Pour plus d'information, visitez le site www.petcurean.com.



__________________________________________

1 Le Club canin canadien, 10 races les plus populaires, selon un sondage publié en février 2017

2 L'Institut canadien de la santé animale, « Latest Pet Population Figures », selon un sondage publié en janvier 2017

SOURCE Petcurean

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 11:00 et diffusé par :