Risen Energy renforce se croissance en Europe







Le fabricant chinois de panneaux solaires fournit 6 MW de modules à une centrale photovoltaïque espagnole

NINGBO, Chine, 31 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd., un fournisseur de solutions photovoltaïques de premier plan, basé en Chine et coté sur le marché des actions de Type-A de Shenzhen, a récemment annoncé qu'une centrale photovoltaïque au sol de 12 MW a été raccordée au réseau, à Requena (Espagne). Risen Energy a contribué pour moitié aux modules solaires de haut rendement, nécessaires au projet. Cela démontre clairement que le leader chinois du photovoltaïque est reconnu hors de son marché intérieur, grâce à l'excellente réputation que la société s'est forgée dans le monde entier, notamment en Europe, et à la croissance forte et soutenue des livraisons depuis de nombreuses années.

La centrale de 12 MW, conçue par une entreprise chilienne, repose sur un investissement d'environ 100 millions d'euros, dont un prêt de 7,68 millions d'euros octroyé par Banco Santander. Risen Energy, l'un des principaux fournisseurs de solutions photovoltaïques au monde, a fourni 6 MW des 325 W de modules à haut rendement, nécessaires au projet.

Le fournisseur chinois a lancé sa stratégie d'internationalisation il y a quelques années, prenant une part active à l'initiative du gouvernement chinois « une ceinture, une route ». L'entreprise a su tirer parti de sa force en matière d'expertise énergétique, de développement de projets et de services après-vente, pour fournir des solutions professionnelles d'énergie photovoltaïque de tout premier ordre, en participant à l'élaboration de milliers de projets de centrales électriques en Italie, en Allemagne, en Inde et en Australie, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique.

Wang Hong, le président de Risen Energy, a déclaré : « Concernant le développement du photovoltaïque, comparé aux marchés émergents d'Asie et d'Afrique, l'Europe a atteint un haut niveau de maturité, comprenant des politiques gouvernementales d'appui au secteur et de financement de projets. Pour accroître la part de la production d'énergie à partir de sources renouvelables, les marchés européens - dont l'Espagne - ont mis en place une série de mesures incitatives. Compte tenu des bonnes perspectives d'avenir des marchés européens, nous continuerons d'approfondir notre coopération relative à l'élaboration de projets de centrales électriques avec des entreprises européennes et de fournir à nos partenaires des produits de haute efficacité énergétique et des services exceptionnels. »

