Opsens publie le resultat du vote des actionnaires







QUÉBEC, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Opsens inc. ("Opsens") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires (« l'Assemblée ») le 23 janvier 2018. Lors de l'Assemblée, tous les candidats présentés à titre d'administrateurs ont été dûment élus au conseil d'administration d'Opsens par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration comme suit :



Pour % Abstention % Gaétan Duplain 74,48 25,52 Denis M. Sirois 95,60 4,40 Denis Harrington 59,98 40,02 Jean Lavigueur 95,60 4,40 Louis Laflamme 71,06 28,94 Pat Mackin 99,93 0,07

Les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée ont également voté à un taux de 85,48 % en faveur de la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., en tant qu'auditeurs indépendants d'Opsens pour l'année à venir et ont autorisé les administrateurs à déterminer leur rémunération.

Veuillez noter que le rapport sur les résultats du vote est également disponible sur SEDAR à www.sedar.com.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR dans le marché de la cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints de maladies coronariennes. Opsens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE OPSENS INC.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 10:08 et diffusé par :