Intervention d'urgence réclamée pour la survie de Mieux-Naître à Laval







LAVAL, QC, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La porte?parole de l'opposition officielle en matière de santé, d'accessibilité aux soins et de soutien à domicile, Diane Lamarre, et la directrice générale de Mieux-Naître à Laval, Lysane Grégoire, demandent une intervention urgente du gouvernement afin qu'il injecte les fonds nécessaires à la survie de ce centre de ressources périnatales (CRP), menacé de fermeture dès le mois d'avril prochain.

EN BREF

Si rien n'est fait, le centre de ressources périnatales Mieux-Naître à Laval devra fermer ses locaux dès avril prochain.

Une intervention urgente du gouvernement est requise pour en assurer la survie à court et à long termes.

Laval est la seule des 11 plus grandes villes québécoises à ne pas disposer d'une ressource communautaire spécialisée en périnatalité.

« Nous avons déjà avisé à plusieurs reprises le gouvernement de cette grande injustice pour les familles de Laval. Le ministre Gaétan Barrette refuse de nous rencontrer, renvoyant la balle au CISSS de Laval. Du côté du CISSS, malgré quelques gestes positifs, la haute direction soutient que l'offre en périnatalité à Laval est complète et adéquate. Or, il n'en est rien! Parmi les 11 plus grandes villes du Québec, Laval est la seule à ne pas disposer d'une ressource communautaire spécialisée en périnatalité », a souligné Lysane Grégoire. Elle déplore le manque de transparence, tant du MSSS que du CISSS, qui ne fournissent aucune réponse aux multiples arguments en appui à la présence d'un tel centre dans la région.

Un appui unanime

En 2016-2017, malgré la précarité de sa situation, 1527 inscriptions ont été enregistrées chez Mieux-Naître à Laval. En février dernier, une pétition de 1234 signataires en sa faveur a été déposée à l'Assemblée nationale par un député libéral. La Ville de Laval a même offert au CRP un budget exceptionnel pour couvrir son loyer jusqu'en mars. « À partir d'avril, sans soutien gouvernemental, Mieux-Naître à Laval devra fermer ses portes, balayant du même coup tout ce qui y a été investi pour les familles », a poursuivi la directrice générale.

Pour sa part, Diane Lamarre réitère son invitation au ministre Barrette : « Venez rencontrer les responsables de Mieux-Naître à Laval et visiter leurs locaux. Au Québec, les jeunes mères et leur bébé doivent pouvoir bénéficier d'un soutien adapté à leur condition, y compris à Laval. D'ailleurs, la région enregistre le plus haut taux de natalité au Québec. Toutefois, elle se classe au dernier rang sur le plan du financement des organismes communautaires par le MSSS », a-t-elle relevé.

« Au Québec, la santé et le développement optimal des enfants doivent être des priorités absolues. Cela passe aussi par l'accompagnement des parents et le repérage précoce de ceux qui sont en détresse. Les CRP de tout le Québec doivent donc être financés adéquatement; l'avenir de centaines d'enfants en dépend. Que le gouvernement cesse de tergiverser et qu'il investisse immédiatement pour assurer la survie de Mieux-Naître à Laval. Les familles lavalloises ont droit à ce soutien », a conclu Diane Lamarre.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 10:32 et diffusé par :