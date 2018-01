Avis aux médias - Réunion du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ à Lévis







MONTRÉAL, le 31 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Des mairesses et des maires de toutes les régions du Québec se réuniront à Lévis le 1er février 2018, dans le cadre de la rencontre du Caucus des municipalités de centralité de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

Le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, profitera de l'occasion pour poursuivre sa tournée de consultation auprès du milieu municipal sur les actions phares de l'UMQ pour les quatre prochaines années, dont l'élaboration d'une plateforme municipale en vue des élections québécoises de 2018 et la planification stratégique de l'Union pour la période 2018-2022.

Les membres du caucus tiendront également des élections pour désigner un de leurs représentants au conseil d'administration de l'UMQ, ainsi que pour pourvoir la présidence du caucus pour le mandat 2018-2019.

Les médias sont invités à participer à une mêlée de presse après la rencontre, à laquelle participeront entre autres Monsieur Cusson et la personne élue à la présidence du caucus.

Quoi : Mêlée de presse du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ



Date : Jeudi 1er février 2018



Heure : 14 h 30



Lieu : Foyer devant la salle Coopération 1

Centre de congrès et d'expositions de Lévis

5750, rue J.B. Michaud

Lévis

À propos du Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ

Le Caucus des municipalités de centralité de l'UMQ est formé des municipalités urbaines comprises dans le territoire rural du Québec qui ont un caractère fort de centralité. Formé d'une soixantaine de municipalités membres, son rôle est d'affirmer le rôle prépondérant des municipalités de centralité comme pôle de développement socio-économique de leur population et de celles des municipalités rurales de leur région.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

